Таролог раскрыл истинную причину развода Бондарчука и Андреевой и спрогнозировал шанс на воссоединение

Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Любовь звездной пары растопилась, как масло на сковородке: Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально подтвердили слухи о разводе. Что их ждет дальше, и есть ли у них шанс на воссоединение?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что если анализировать потенциал пары по датам рождения с помощью нумерологии, то они довольно хорошо совместимы.
По его словам, истинная причина развода звездой пары, судя по раскладу ТАРО, в финансовом вопросе.
Он подчеркнул, что речь не идёт о паразитировании на деньгах, а скорее всего, карты в целом описывают их чувства друг к другу как чувства коллег, а не влюблённой пары.
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«У Паулины есть физическая энергия, которой в базе не хватает Фёдору Бондарчуку, а у Фёдора есть тактичность, здоровая любовь к себе и хорошая интуиция, которых не хватает Паулине. Полагаю, что во многом они держались на тактичности и умении идти на компромиссы, которые есть у Фёдора», — поделился эксперт.
По его словам, истинная причина развода звездой пары, судя по раскладу ТАРО, в финансовом вопросе.
«Об этом говорит обилие пентаклиевых карт в раскладе. Уточняющие карты говорят, что, вероятно, развод был необходим для того, чтобы сохранить капитал или другое материальное имущество. Интересно, что и в раскладах на чувства и у Фёдора, и у Паутины выпали пентаклиевые (денежные) карты. Но в случае с Фёдором вышла Восьмёрка Пентаклей, которая указывает не только на деньги, но и на отношение к Паулине как к уважаемому партнёру. А в случае с Паулиной вышла Шестёрка Пентаклей, которая больше указывает на финансовую зависимость», — объяснил таролог.
Он подчеркнул, что речь не идёт о паразитировании на деньгах, а скорее всего, карты в целом описывают их чувства друг к другу как чувства коллег, а не влюблённой пары.
«Воссоединение пары в 2025-2026 годах очень маловероятно. И у Фёдора, и у Паулины вряд ли появятся серьёзные отношения в ближайшие два года. А вот новости об отношениях пары (не воссоединение, но разные светские сплетни) мы в 2025 году услышим ещё не раз. И расклад Таро показывает, что это является частью запланированного пиара для обоих героев», — заключил Борис Зак.
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Анастасия Панченко