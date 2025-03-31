«Дать волю чувствам»: Гороскоп с 31 марта по 6 апреля для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры надо исключить моментальную реакцию. Лучше быть внешне очень спокойными и сдержанными.
В любви можно дать волю чувствам. Благоприятно проявить нежность, ласку, сочувствие, сентиментальность, мягкость.
Для здоровья на выходных полезно расслабиться и наполнить положительными эмоциями.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну надо поддерживать у себя высокую самооценку. Он окажется в центре внимания благодаря своему энтузиазму и харизме.
Тельцу нельзя заниматься самообманом. Ему надо быть рациональным и всё оценивать критически.
Для Близнецов неделя благоприятна для деловых и личных контактов. Сотрудничество и связи откроют новые перспективы.
Раку надо подавать себя с лучшей стороны. Хорошо знать свои сильные качества и подчеркивать достоинства.
Льву нужно рассуждать и быть любознательным. Его вдохновит новая влюблённость и подарит позитивные впечатления.
Дева успешно завершит дела и сможет полноценно отдохнуть. Её доход увеличиться, и она наметит новые планы на будущее.
Весам лучше лишний раз не спорить. Им благоприятно присматриваться и изучать вопросы тщательнее.
Скорпиону необходимо обратить внимание на свои мысли. Идеи лучше записать, а к свои желаниям лучше прислушаться.
У Стрельца возрастёт авторитет. Участие в публичных мероприятиях пройдёт успешно. Его ждут интересные знакомства.
Козерог откроет в себе новые таланты. Ему надо развивать в себе художественный вкус и интерес к искусству.
Водолей сможет занять лидирующие позиции и высокое положение. Ему помогут воля, умение действовать решительно и уверенность в себе.
Рыбам надо окружить себя близкими людьми. Дружеское общение и теплые эмоции им необходимы.
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Для здоровья на выходных полезно расслабиться и наполнить положительными эмоциями.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну надо поддерживать у себя высокую самооценку. Он окажется в центре внимания благодаря своему энтузиазму и харизме.
Тельцу нельзя заниматься самообманом. Ему надо быть рациональным и всё оценивать критически.
Для Близнецов неделя благоприятна для деловых и личных контактов. Сотрудничество и связи откроют новые перспективы.
Раку надо подавать себя с лучшей стороны. Хорошо знать свои сильные качества и подчеркивать достоинства.
Льву нужно рассуждать и быть любознательным. Его вдохновит новая влюблённость и подарит позитивные впечатления.
Дева успешно завершит дела и сможет полноценно отдохнуть. Её доход увеличиться, и она наметит новые планы на будущее.
Весам лучше лишний раз не спорить. Им благоприятно присматриваться и изучать вопросы тщательнее.
Скорпиону необходимо обратить внимание на свои мысли. Идеи лучше записать, а к свои желаниям лучше прислушаться.
У Стрельца возрастёт авторитет. Участие в публичных мероприятиях пройдёт успешно. Его ждут интересные знакомства.
Козерог откроет в себе новые таланты. Ему надо развивать в себе художественный вкус и интерес к искусству.
Водолей сможет занять лидирующие позиции и высокое положение. Ему помогут воля, умение действовать решительно и уверенность в себе.
Рыбам надо окружить себя близкими людьми. Дружеское общение и теплые эмоции им необходимы.
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Анастасия Панченко