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«Образование незаконченное, работы нет»: Роза Сябитова рассказала, как стала ведущей «Давай поженимся»

Роза Сябитова вспомнила, как стала ведущей шоу «Давай поженимся»
Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Первый канал в начале апреля празднует 30-летие. По этому поводу журналисты подготовили спецэфир, в том числе документальные фильмы о своих знаковых проектах.
Самые известные ведущие высказались о телеканале о работе на нём

«Для меня Первый канал всегда был чем-то вроде Олимпиады в мире телевидения», – отметила Роза Сябитова.
Телеведущая вспомнила как попала в «Давай поженимся». Она отметила, что кастинг был огромный, а её позвали, когда на проект уже были утверждены астролог Василиса Володина и её соведущая Даша Волга. При этом Сябитова сразу поняла, как обойти соперников.

«Нужно было выделиться. Когда подошла моя очередь, я решила действовать от обратного. Например, Даша говорила герою, что он обязательно выберет красавицу, которую указал в анкете. А я вдруг заявила: “Нет, не выберет! У него образование незаконченное, работы нет. Как он будет содержать жену?” Даша начала со мной спорить, участники разделились на два лагеря, и зал буквально взорвался эмоциями. Стало интересно, динамично, зрелищно. И меня взяли в качестве соведущей», – призналась главная сваха страны.
С тех пор на протяжении 17 лет выхода программы Сябитова придерживается именно такой тактики, которая из выпуска в выпуск не оставляет аудиторию равнодушной и позволяет «Давай поженимся» не терять популярность.

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#работа
Анна Семенович ответила хейтерам, обвинившим её в получении медали за выдающуюся грудь
Семенович ответила хейтерам, которые обвинили её в получении медали за грудь
29 марта 2025, 13:14

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович ответила недоброжелателям, которые заявляют, что она получила медаль за свою выдающуюся грудь.
25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу медалью «За труды в культуре и искусстве». Как сообщалось, власти отметили вклад Семенович в развитие российской культуры и искусства, а также её многолетнюю плодотворную деятельностью.

При этом хейтеры сразу же обрушились на исполнительницу, обесценив всю её деятельность.

Артистка в ответ отметила, что её наградили в том числе за многолетнюю поддержку военнослужащих и семей солдат.

«Особо хочу отметить, важный для меня факт, что медаль я получаю в первую очередь, как многолетняя ведущая программы «Дембельский альбом» на «Русском радио». Более чем за 12 лет передача стала не просто музыкальным эфиром, а большим социальным проектом. Каждое воскресенье мы не только поддерживаем наших военных, исполняющих долг, но и оказываем поддержку, помощь тысячам женщин: матерям, женам, сёстрам, которые ждут своих защитников из армии. Вместе с коллективом «Русского радио» все эти годы я постоянно посещаю воинские части, госпиталя, зоны проведения СВО», – написала Семенович в своём Telegram-канале.
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«Понимаю отчетливо, умирать я не буду!»: Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологией
Отар Кушанашвили в «Шоу Воли» рассказал о борьбе с онкологией
29 марта 2025, 12:49

Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)

Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. 54-летний телеведущий признался, что его боялись оперировать из-за «предсмертной ситуации».
Шоумена госпитализировали в июне прошлого года. У него обнаружили четвёртую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени. Осенью Кушанашвили сделали операцию по удалению злокачественной опухоли в печени и кишечнике. После этого он прошёл несколько сеансов химиотерапии.

Недавно Кушанашвили стал гостем очередного выпуска «Шоу Воли», где признался, что после болезни у него произошла переоценка ценностей. Также Отар вспомнил, что в одной больнице его даже не приняли. Врачи заявили, что предсмертное состояние пациента и его популярность вызовут повышенное внимание к клинике. Даже за предложенные два миллиона медики не стали брать на себя такую ответственность.

«Меня снова в скорой помощи повезли в Красногорскую больницу и там даже не фиксировали моё пребывание. Девушка мне говорит: "Отар, как вы-то здесь? Вы же живее всех живых!" Я говорю, что уже нет. Меня кладут и на операцию. Я ничего не помню. Открыл глаза и говорю: "Сколько прошло времени?". Прошло три недели», – отметил телеведущий.
Кушанашвили заявил, что с первой секунды, как ему озвучили диагноз, у него началась новая жизнь. Но он отчётливо понимал, что умирать не собирается, поэтому поставил цель бороться и победить рак.

«Я приказываю себе оставшиеся годы жизни быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый божий день я наслаждаюсь каждым мгновением», – заявил шоумен.
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#рак
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«Я сама не знаю фамилию жениха»: Волочкова не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы
Анастасия Волочкова не хочет, чтобы дочь меняла её фамилию после свадьбы
29 марта 2025, 12:29

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова заявила, что не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы.
До торжества остаётся менее месяца. При этом балерина до сих пор не знает фамилию жениха своей единственной дочери.

«У меня сейчас главный вопрос: поменяет ли дочь фамилию моего отца? Вот о чем речь. Я сама не знаю фамилию жениха. Отвечаю! В Грибоедовском ЗАГСе узнаем…», – отметила Волочкова.
При этом СМИ уже давно раскрыли, что 19-летняя Ариадна Волочкова 26 апреля выйдет замуж за Никиту Григоряна. Бракосочетание состоится в Санкт-Петербурге. Балерина активно готовит роскошную свадьбу дочери. Однако девушка признавалась, что согласилась на дорогое торжество только ради матери, которая любит эпатаж.

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#семья
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Анна Седокова призналась, что стала бояться людей после смерти Яниса Тимма
29 марта 2025, 12:11

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова рассказала, что стала бояться людей после самоубийства бывшего мужа Яниса Тиммы.
Певица отметила, что несколько месяцев просидела дома, находясь в ужасном состоянии и думая, что весь мир настроен против неё.

«Я не желаю никому и никогда испытать то, через что прошла я. Потому что этот уровень боли очень высок. И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла всё. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать», – призналась Седокова в беседе с VOICE.
Певица добавила, что в первое время у неё совершенно не было мыслей о творчестве, поскольку она даже не понимала, как жить дальше. Тяжело было и её сыну, который был сильно привязан к отчиму. Мальчик даже стал заниматься баскетболом, поскольку очень боготворил Тимму.

Однако спустя время именно музыка помогла Анне заглушить боль в душе. Тогда Седокова написала песню и музыку к ней, в которой выразила все свои чувства и эмоции.

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#мир
#эмоции
#смерть
#трагедия
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Стала известна судьба «Запорожца» Гоши Куценко, в котором обнаружили тело 36-летней девушки
Гоша Куценко отказался забирать «Запорожец», в котором была убита Дарья Шувалова
29 марта 2025, 11:41

Гоша Куценко (фото: Instagram* @goshakutsenko_official)

Гоша Куценко отказался забирать «Запорожец», в котором произошла трагедия. При этом актёр не станет предъявлять имущественных претензий к убийце, пишет Telegram-канал Mash.
В январе в раритетном «Запорожце» артиста, припаркованном в центре Москвы, было обнаружено тело 36-летней женщины с 20-ю ножевыми ранениями. Приехавший в Москву из Казани 30-летний безработный Альберт Абдуллин во время допроса признался, что выпивал вместе со знакомой Дарьей Шуваловой. Однако в какой-то момент между ними вспыхнула ссора и мужчина напал на собутыльницу с ножом.

Тело убитой он решил спрятать в автомобиле, припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. Позже выяснилось, что фигурант дела даже иногда ночевал в авто, принадлежащем Гоше Куценко.

Машину, ставшую вещдоком в уголовном деле, должны были вернуть владельцу. Однако сегодня стало известно, что артист отказался от неё. Также он не стал предъявлять имущественных претензий к виновнику трагедии.

Уточним, что Куценко получил автомобиль шесть лет назад – после съёмок фильма, который так и не вышел на большие экраны. В последний раз актёр ездил на авто два года назад, после чего просто оставил машину во дворе, прикрыв её чехлом. Артист не закрыл автомобиль, поскольку посчитал, что он вряд ли кому-то понадобится. Сейчас «Запорожец» находится на спецстоянке.

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*запрещён в РФ
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