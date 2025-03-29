«Образование незаконченное, работы нет»: Роза Сябитова рассказала, как стала ведущей «Давай поженимся»

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)
Первый канал в начале апреля празднует 30-летие. По этому поводу журналисты подготовили спецэфир, в том числе документальные фильмы о своих знаковых проектах.
Самые известные ведущие высказались о телеканале о работе на нём
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«Для меня Первый канал всегда был чем-то вроде Олимпиады в мире телевидения», – отметила Роза Сябитова.Телеведущая вспомнила как попала в «Давай поженимся». Она отметила, что кастинг был огромный, а её позвали, когда на проект уже были утверждены астролог Василиса Володина и её соведущая Даша Волга. При этом Сябитова сразу поняла, как обойти соперников.
«Нужно было выделиться. Когда подошла моя очередь, я решила действовать от обратного. Например, Даша говорила герою, что он обязательно выберет красавицу, которую указал в анкете. А я вдруг заявила: “Нет, не выберет! У него образование незаконченное, работы нет. Как он будет содержать жену?” Даша начала со мной спорить, участники разделились на два лагеря, и зал буквально взорвался эмоциями. Стало интересно, динамично, зрелищно. И меня взяли в качестве соведущей», – призналась главная сваха страны.С тех пор на протяжении 17 лет выхода программы Сябитова придерживается именно такой тактики, которая из выпуска в выпуск не оставляет аудиторию равнодушной и позволяет «Давай поженимся» не терять популярность.
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Анастасия Чинкова