Астролог назвала благоприятные дни для посадок на огороде в апреле

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29 и 30 апреля станут идеальными днями для посадок на огороде. Об этом рассказала астролог Алина Сафронова.
По словам эксперта, лучше всего сажать растения при растущей Луне, но благоприятнее всего делать это, когда она при этом находится в земных знаках — Тельце, Деве или Козероге.
Эти дни являются нейтральными для посадок, уточнила эксперт.
Астролог добавила, что 13 апреля будет полнолуние, и до 26 апреля Луна будет убывать, а посаженные в это время растения могут не взойти.
27 апреля вовсе не стоит заниматься посадками, так как будет новолуние, предупредила астролог. Далее Луна вступит в фазу роста. Так, 28 и 29 апреля станут самыми благоприятными днями для посадок, заключила Сафронова.
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«При этом 8 апреля для посадок точно не подходит, потому что в этот день с 07:00 и до 17:00 Луна будет холостой, из-за чего все усилия пройдут впустую. 11 и 12 апреля Луна будет находиться в воздушном знаке Весы, и в целом заниматься посадками можно», — отметила Сафронова в беседе с «Москвой 24».
Эти дни являются нейтральными для посадок, уточнила эксперт.
Астролог добавила, что 13 апреля будет полнолуние, и до 26 апреля Луна будет убывать, а посаженные в это время растения могут не взойти.
27 апреля вовсе не стоит заниматься посадками, так как будет новолуние, предупредила астролог. Далее Луна вступит в фазу роста. Так, 28 и 29 апреля станут самыми благоприятными днями для посадок, заключила Сафронова.
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Элина Позднякова