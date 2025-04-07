«Терпение и уравновешенность»: Гороскоп с 7 по 14 апреля для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры надо стремиться к эффективной взаимопомощи. Востребованы будут справедливость, благородство.
В любви поможет терпение и уравновешенность. Союз укрепят перспектива взаимоотношений и общие планы.
В финансовой сфере нужен точный расчёт и умение выждать подходящий момент.
В сфере здоровья лучше не переедать, благоприятны диеты и разгрузочные дни.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака
Овну надо проявить терпение, дипломатию и такт. Упрямство помешает, поэтому лучше идти на уступки.
Тельцу надо ориентироваться на новизну. Ему благоприятно расширять базу своих контактов.
Близнецам нужно заняться своими финансами и спланировать приобретения. У них увеличится доход.
Раку благоприятны новшества и оригинальность. Во всех сферах жизни ему надо демонстрировать своё очарование и необычные стороны своей личности.
Льву лучше действовать осторожно, но настойчиво. Он сможет справиться с трудными задачами и добьётся желаемого.
У Девы наступает романтический период. Ей надо наслаждаться жизнью и приятными моментами.
Весам не надо рисковать. Каждый свой шаг им надо обдумывать, а в общении проявлять вежливость.
Скорпиону нужно держать свои эмоции под контролем. Его чувства становятся уязвимее. Хорошее время для того, чтобы прислушаться к себе и поменять свои привычки и реакции.
У Стрельца будет много позитивных ощущений. Он наполнится хорошими впечатлениями и счастьем.
Козерогу надо стремиться развивать себя. Ему благоприятно читать и интеллектуально трудиться.
Водолей почувствует прилив сил. Он успешно реализует свои планы. Сосредоточенность поможет в работе.
Рыбам важно участвовать в общих делах и поддерживать общечеловеческие ценности. Доброта и умение выслушать создадут благоприятную атмосферу.
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В финансовой сфере нужен точный расчёт и умение выждать подходящий момент.
В сфере здоровья лучше не переедать, благоприятны диеты и разгрузочные дни.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака
Овну надо проявить терпение, дипломатию и такт. Упрямство помешает, поэтому лучше идти на уступки.
Тельцу надо ориентироваться на новизну. Ему благоприятно расширять базу своих контактов.
Близнецам нужно заняться своими финансами и спланировать приобретения. У них увеличится доход.
Раку благоприятны новшества и оригинальность. Во всех сферах жизни ему надо демонстрировать своё очарование и необычные стороны своей личности.
Льву лучше действовать осторожно, но настойчиво. Он сможет справиться с трудными задачами и добьётся желаемого.
У Девы наступает романтический период. Ей надо наслаждаться жизнью и приятными моментами.
Весам не надо рисковать. Каждый свой шаг им надо обдумывать, а в общении проявлять вежливость.
Скорпиону нужно держать свои эмоции под контролем. Его чувства становятся уязвимее. Хорошее время для того, чтобы прислушаться к себе и поменять свои привычки и реакции.
У Стрельца будет много позитивных ощущений. Он наполнится хорошими впечатлениями и счастьем.
Козерогу надо стремиться развивать себя. Ему благоприятно читать и интеллектуально трудиться.
Водолей почувствует прилив сил. Он успешно реализует свои планы. Сосредоточенность поможет в работе.
Рыбам важно участвовать в общих делах и поддерживать общечеловеческие ценности. Доброта и умение выслушать создадут благоприятную атмосферу.
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Анастасия Панченко