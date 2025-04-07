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«Терпение и уравновешенность»: Гороскоп с 7 по 14 апреля для всех знаков зодиака

Фото: iStock/rawintanpin

Фото: iStock/rawintanpin

В сфере карьеры надо стремиться к эффективной взаимопомощи. Востребованы будут справедливость, благородство.
В любви поможет терпение и уравновешенность. Союз укрепят перспектива взаимоотношений и общие планы.

В финансовой сфере нужен точный расчёт и умение выждать подходящий момент.

В сфере здоровья лучше не переедать, благоприятны диеты и разгрузочные дни.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака

Овну надо проявить терпение, дипломатию и такт. Упрямство помешает, поэтому лучше идти на уступки.

Тельцу надо ориентироваться на новизну. Ему благоприятно расширять базу своих контактов.

Близнецам нужно заняться своими финансами и спланировать приобретения. У них увеличится доход.

Раку благоприятны новшества и оригинальность. Во всех сферах жизни ему надо демонстрировать своё очарование и необычные стороны своей личности.

Льву лучше действовать осторожно, но настойчиво. Он сможет справиться с трудными задачами и добьётся желаемого.

У Девы наступает романтический период. Ей надо наслаждаться жизнью и приятными моментами.

Весам не надо рисковать. Каждый свой шаг им надо обдумывать, а в общении проявлять вежливость.

Скорпиону нужно держать свои эмоции под контролем. Его чувства становятся уязвимее. Хорошее время для того, чтобы прислушаться к себе и поменять свои привычки и реакции.

У Стрельца будет много позитивных ощущений. Он наполнится хорошими впечатлениями и счастьем.

Козерогу надо стремиться развивать себя. Ему благоприятно читать и интеллектуально трудиться.

Водолей почувствует прилив сил. Он успешно реализует свои планы. Сосредоточенность поможет в работе.

Рыбам важно участвовать в общих делах и поддерживать общечеловеческие ценности. Доброта и умение выслушать создадут благоприятную атмосферу.

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#зодиак
#знаки
В ОНК объяснили, по какой причине битцевский маньяк признался в новых убийствах
Член ОНК Алекперов: битцевский маньяк признался в убийствах ради известноти
07 апреля 2025, 17:19

Алексей Пичушкин (Фото: РИА Новости/ Алексей Панов)

«Битцевский маньяк» Алексей Пичушкин сознался в новых убийствах в погоне за славой, заявил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Забил Алекперов.
Исследования показывают, что любые маньяки очень любят, когда есть интерес к их персоне, добавил общественник.

«Мы с вами год назад помнили, кто такой Пичушкин? Скорее всего, нет. <…>», — поделился член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

По словам Алекперова, Пичушкин понял, что никаких ухудшений не будет, ведь у него и так максимально строгие условия содержания.

«В этот момент хочется напомните себе, потешить чувство собственного самолюбия, опять появиться на страницах журналов и газет», — сказал собеседник NEWS.ru.

Алекперов заметил, что такая история в целом хорошо ложится на психологические паттерны маньяков.

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#маньяк
#убийство
#история
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Социальная поддержка россиян в 2025 году: как оформить родовой сертификат и на что потратить материнский капитал
07 апреля 2025, 16:28

Фото: iStock/ macniak

Сейчас граждане России получают огромное количество льгот. Самозанятым доступны декретные и больничные выплаты, будущие мамы могут стать обладательницами родового сертификата, а родители детей с инвалидностью имеют право оформить дополнительные выходные. На что потратить материнский капитал, как самозанятым начать формировать свою будущую пенсию, а индивидуальным предпринимателям получить пособие по временной нетрудоспособности — в материале «Радио 1».

Как оформить декретные выплаты и больничные

Чтобы получать пособия по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, индивидуальным предпринимателям необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с Отделением Социального фонда и ежегодно вносить взносы.

Заявление о вступлении в правоотношения можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Москве и Московской области и МФЦ.

Взносы нужно заплатить до 31 декабря 2025 года. Стоимость страхового года в этом году составляет 7 809,12 рублей.

Поддержка временно нетрудоспособных граждан и матерей со стороны государства будет значительной. Так, размер пособия по беременности и родам в текущем году за 140 календарных дней достигает 103 285 рублей (при уплате добровольных взносов за 2024 год).

Граждане смогут получать пособие, если ранее они оплатили всю сумму взносов за год, который предшествовал году начала декрета.

Фото: iStock/ Oleg Elkov


Оплата одного дня больничного в текущем году для предпринимателей составляет 737,75 рубля. Размер зависит от количества лет уплаты взносов и больничных дней. Если гражданина поступают взносы больше 8 лет, то больничный ему выплатят в размере 100 процентов минимального размера оплаты труда за полный месяц, от 5 до 8 лет — 80 %, до 5 лет — 60 %.

Получать декретные и больничные могут и самозанятые граждане. Для этого им нужно оформить статус индивидуального предпринимателя.

Как самозанятым россиянам начать формировать свою будущую пенсию

Самозанятым нужно вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию, вносить взносы на пенсионное страхование. Самозанятый сам определяет их размер, однако законодательно установлены минимальная и максимальная величины, привязанные к МРОТ (минимальная сумма — 59 241 рубль, максимальная — 473 932 рубля).

Для всех категорий самозанятых граждан установлены общие условия назначения страховой пенсии по старости:
  • наличие страхового стажа не менее 15 лет;
  • наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) с величиной не менее 30;
  • достижение пенсионного возраста.
Граждане, которые не выработали минимальный стаж и величину ИПК, будут получать социальную пенсию на пять лет позднее пенсионного возраста и в размере, не превышающем прожиточный минимум.

Фото: iStock/ Inside Creative House

На что можно потратить материнский капитал

Семьи, которые решили потратить материнский капитал на образование детей, могут выбрать любое образовательное учреждение, в том числе детский сад и автошколу.

Главное условие — организация или индивидуальный предприниматель должны находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательной деятельности. Еще с помощью материнского капитала можно оплатить проживание и коммунальные платежи в общежитии на период обучения.

Такая мера государственной поддержки распространяется на любого ребенка в семье при условии, что на момент начала обучения ему не исполнилось 25 лет. Использовать семейный капитал на дошкольное образование можно сразу после получения сертификата, а на иные образовательные услуги — не ранее, чем через три года после рождения (усыновления) ребенка, на которого он выдан.

Для получения маткапитала не нужно подавать заявление. Отделение Социального фонда на основании сведений о рождении из ЗАГС беззаявительно оформляет государственный сертификат и направляет в личный кабинет мамы на портал госуслуг.

Фото: IStock/ Rostislav_Sedlacek


Напомним, что в феврале 2025 года программу продлили до 31.12.2030 года. С текущего года размер маткапитала составляет 690 266,95 рублей на первенца. Доплату за рождение в семье второго малыша после получения первого сертификата увеличили до 221 895,14 рубля.

Как получить родовой сертификат

Родовой сертификат позволяет получать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения. Будущая мама может выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Получить сертификат можно на любом сроке беременности. Документ формируется в электронном виде при первом посещении женской консультации или в роддоме. Еще его может оформить детская поликлиника, где будет наблюдаться малыш с рождения до года.

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Женщина, усыновившая ребенка, тоже сможет получить родовой сертификат, однако малышу должно быть меньше трех месяцев. Документ оформляется при постановке на учет в детской поликлинике. Если у будущей мамы многоплодная беременность, то ей полагается лишь один родовый сертификат, так как он выдается на женщину, а не на ребенка.

Документ содержит три талона, каждый из которых заполняется при обращении в медицинское учреждение, выбранное женщиной. Потом данные автоматически направляются в Отделение СФР для оплаты оказанных услуг. Обналичить средства невозможно, поскольку они перечисляются на лицевые счета медицинских организаций, которые оказывали услуги маме и ее малышу.

Фото: iStock/ Wavebreakmedia


Сертификатом оплачиваются лишь услуги, оказанные государственными медицинскими организациями в рамках обязательного медицинского страхования. Если будущая мама получает медицинскую помощь в женской консультации или роддоме на платной основе, документ не формируется. Для получения родового сертификата беременной женщине нужны паспорт или документ, который подтверждает проживание на территории РФ, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Когда медицинское учреждение сформирует сертификат, будущая мама сможет найти его в личном кабинете на портале госуслуг.

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Игорь Шпицберг: Если начать заниматься с ребёнком с аутизмом в полтора года, есть шанс, что в четыре-пять лет он станет обычным

Как оформить дополнительные выходные дни по уходу за детьми с инвалидностью

Работающим по трудовому договору родителям, опекунам и попечителям детей с инвалидностью каждый месяц предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. Если в семье несколько детей с инвалидностью, количество дополнительных дней по уходу не увеличивается.

Семейная пара может сама выбирать, как использовать выходные: брать ежемесячно до четырёх дней или накапливать, чтобы потом оформить однократно отпуск продолжительностью не более 24 дней. Если оба родителя работают, то дополнительные выходные они могут поделить между собой.

Фото: iStock/ LightFieldStudios

Для оформления выходных нужно заранее согласовать с работодателем даты отсутствия и подать заявление. К нему необходимо приложить документы, которые подтверждают право на льготу: справку об инвалидности, документ о месте жительства ребенка с инвалидностью, свидетельство о рождении, справку с места работы другого родителя о том, предоставлялись ли ему дополнительные выходные дни и в каком количестве.

Неиспользованные выходные дни стоит потратить в течение года, ведь перенести их на следующий период или компенсировать деньгами нельзя. Дополнительные выходные не предоставляются в период нахождения в ежегодном, в том числе дополнительном оплачиваемом отпуске, или без сохранения заработной платы, а еще во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

Работодатель оплачивает дополнительные выходные родителей детей с инвалидностью из собственных средств в размере среднего заработка подчиненных. Потом эту сумму компенсирует Отделение Социального фонда.

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В Саратове метеоролог увидел горного призрака
В Саратове метеоролог наблюдал такое оптическое явление, как горный призрак
07 апреля 2025, 16:21

Фото: iStock/vik898

В Саратове можно было увидеть такое оптическое явление, как брокенский или горный призрак. Об этом написал в телеграм-канале метеоролог Максим Червяков и выложил соответствующую фотографию.
По его словам, 6 апреля в Саратове сложились идеальные условия для наблюдения редких оптических явлений, связанных с туманом: белой радуги и брокенского призрака.



Как написал Червяков, такое необычное название удивительное явление получило из-за горы Брокен в Германии, где его впервые подробно описали. Горный призрак — это тень наблюдателя, которая проецируется на близкую поверхность облаков или тумана в направлении, противоположном солнцу.
«Сегодня мне удалось увидеть это явление прямо с набережной в Саратове: солнце светило мне в спину, а внизу — над Волгой — клубился туман. И вот на этом фоне я увидел проекцию своего силуэта. Можно было махать руками — и «призрак» повторял всё в точности!» — рассказал метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура почти во всех регионах на протяжении весенне-летнего сезона будет держаться выше нормы.

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#солнце
#горы
#туман
#метеоролог
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Депутат Милонов дал напутствие любителям ругаться матом
Депутат Милонов заявил, что любители нецензурной брани нарушают права окружающих
07 апреля 2025, 16:19

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Любителям нецензурной брани нужно закончить хотя бы курс средней школы. Об этом объявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, люди, ругающиеся матом в общественных местах, нарушают права окружающих, в том числе детей, они демонстрируют низкий уровень культуры.
Милонов предложил им либо вести себя прилично, либо продолжать ругаться лишь в кругу тех, кто готов с этим смириться.

«Я понимаю, что у нас куча людей, которые скажут, что это их право. Кто подумает о праве того большинства людей, которым неприятно слушать матерную брань в общественных местах?», — выразил свое мнение Милонов в беседе с NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что человек, который ругается матом в общественном месте, нарушает права обычных граждан.

«А если кто-то считает по-другому, рекомендуется все-таки ему закончить хотя бы курс средней школы», — уточнил Милонов.

Он отметил, что свобода самовыражения не может переходить границы уважения к иным людям. Депутат напомнил, что в РФ традиционно нецензурно выражаться считается неприличным, и удивился, что данный вопрос до сих пор вызывает споры.

«Другое дело, когда человек одевается, как он хочет. Это пожалуйста, это его право. Но что касается мата, такого права нет у нас. Поэтому, будь любезен, в общественных местах веди себя прилично», — заключил Милонов.

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Милонову пришлось извиняться

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Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за переход ж/д путей на красный свет
07 апреля 2025, 15:22

Фото: iStock/LexisJan

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер штрафа за переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора достигнет 1,5 тыс. рублей. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовой информации.
Прежде, по законодательству, штрафы в размере 1,5 тыс. рублей были установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях за пересечение железнодорожных путей в неустановленных местах, а в размере 500 рублей — в остальных регионах. С принятием нового закона штрафы будут начислены также за переход через ж/д путей по пешеходному переходу или переезду, если горит красный сингал светофора.

В законе также сказано, что административное наказание за повреждение ж/д путей, сооружений и устройств сигнализации или связи, а также других объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта или метрополитена, кроме этого, сбрасывание на ж/д пути предметов будет установлено, если эти действия будут препятствовать движению поездов и не содержат признаков уголовно наказуемого преступления.

Кроме того, согласно документу, вводится административная ответственность за повреждение ограждений вдоль ж/д путей. Также будут увеличены штрафы за вышеупомянутое правонарушение и повреждение защитных лесонасаждений или снегозащитных ограждений: в размере от одной до трёх тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге; в Московской и Ленинградских областях — от трёх до пяти тысяч и от пяти тысяч до десяти тысяч — для должностных лиц (в вышеупомянутых субъектах от 20 до 50 тысяч рублей).

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#штрафы
#железная дорога
#железнодорожный переезд
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