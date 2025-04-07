«Терпение и уравновешенность»: Гороскоп с 7 по 14 апреля для всех знаков зодиака

Сейчас граждане России получают огромное количество льгот. Самозанятым доступны декретные и больничные выплаты, будущие мамы могут стать обладательницами родового сертификата, а родители детей с инвалидностью имеют право оформить дополнительные выходные. На что потратить материнский капитал, как самозанятым начать формировать свою будущую пенсию, а индивидуальным предпринимателям получить пособие по временной нетрудоспособности — в материале «Радио 1».