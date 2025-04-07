«Разные приоритеты»: астролог раскрыла, кто из знаков зодиака часто ссорится между собой

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Знаки зодиака определенных стихий нередко с большим трудом находят общий язык. Такого мнения придерживается астролог Катерина Малеева.
Астролог подчеркнула, что знакам стихии Огонь — Овнам, Львам и Стрельцам — часто тяжело общаться с представителями стихии Вода, то есть Раками, Скорпионами и Рыбами.
Помимо прочего, огненным знакам сложно бывает и с земными — Тельцами, Девами и Козерогами. Овны, Львы и Стрельцы считают их занудными.
Астролог считает, что земным знакам непросто общаться с представителями стихии Воздух — Близнецами, Весами и Водолеями. Они видятся им несерьезными, поверхностными, а их легкость нервирует Тельцов, Дев и Козерогов. А вот воздушные знаки ощущают, что земные их ограничивают.
Общительным, креативным и непостоянным воздушным знакам также сложно бывает коммуницировать с представителями водной стихии (Раками, Скорпионами и Рыбами).
Водные знаки ожидают глубины в общении, эмоционального отклика, а представители стихии Воздух же в основном настроены на легкую коммуникацию. При этом эксперт полагает, что при желании с любым человеком можно построить хорошие отношения.
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«Огонь — о действиях, Вода — о чувствах. Огонь говорит правду в лоб и может «обжечь» своими словами, даже не заметив, а Вода обижается и может надолго запомнить все и замкнуться. Поэтому в их отношениях взаимные упреки и эмоциональные качели – это частый сценарий», — добавила она.
Помимо прочего, огненным знакам сложно бывает и с земными — Тельцами, Девами и Козерогами. Овны, Львы и Стрельцы считают их занудными.
«Земные знаки, в свою очередь, воспринимают огненных как безответственных и тяжело мирятся с их импульсивностью и склонностью рисковать. В целом у них разные приоритеты: огонь спонтанен и хочет действия, а земля требует стабильности и четкого плана», — уточнила Малеева в беседе с Москвой 24.
Астролог считает, что земным знакам непросто общаться с представителями стихии Воздух — Близнецами, Весами и Водолеями. Они видятся им несерьезными, поверхностными, а их легкость нервирует Тельцов, Дев и Козерогов. А вот воздушные знаки ощущают, что земные их ограничивают.
Общительным, креативным и непостоянным воздушным знакам также сложно бывает коммуницировать с представителями водной стихии (Раками, Скорпионами и Рыбами).
«Воздух рационален, Вода — глубоко эмоциональна. Воздушные знаки могут не понимать, зачем столько чувств, драмы и тонких намеков. А водные при этом чувствуют, что их не принимают, не слышат и игнорируют», — отметила астролог.
Водные знаки ожидают глубины в общении, эмоционального отклика, а представители стихии Воздух же в основном настроены на легкую коммуникацию. При этом эксперт полагает, что при желании с любым человеком можно построить хорошие отношения.
«Если понимать природу партнера, можно заранее предугадать, где будет триггер, и смягчить острые углы. Ведь в итоге сила не в схожести, а в уважении различий», — обратила внимание Малеева.
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Ольга Енгалычева