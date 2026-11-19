19 ноября 2026, 15:29

Ученые предложили очищать воду от урана с помощью борщевика

Фото: iStock/Olga Seifutdinova

Российские исследователи создали средство для очистки воды от урана на основе борщевика Сосновского. Ведущий научный сотрудник Института геологии Коми научного центра УрО РАН Людмила Кочева считает, что разработка поможет найти применение опасному сорняку.