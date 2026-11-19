Ядовитому борщевику нашли полезное применение
Российские исследователи создали средство для очистки воды от урана на основе борщевика Сосновского. Ведущий научный сотрудник Института геологии Коми научного центра УрО РАН Людмила Кочева считает, что разработка поможет найти применение опасному сорняку.
О работе ученых в беседе с ТАСС рассказали в пресс-службе Российского научного фонда. Материал для очистки специалисты получили из целлюлозы, содержащейся в стеблях растения. По их данным, она извлекает из воды уран-238 и удерживает его, препятствуя повторному высвобождению.
Кочева отметила, что для удаления радиоактивных элементов из воды обычно применяют дорогостоящие материалы. По ее словам, сырье из борщевика позволит снизить расходы на очистку водоемов. Исследователи рассчитывают, что разработка в будущем поможет уменьшить распространение сорняка и принесет пользу окружающей среде.
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