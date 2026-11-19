19 ноября 2026, 15:35

Психолог Ахмадуллин: детям в 12—13 лет не рекомендуется играть в GTA

Фото: iStock/kjekol

Игры вроде GTA VI позволяют подросткам почувствовать свободу, попробовать себя в рискованных ситуациях и сблизиться с сверстниками. Сами по себе компьютерные игры не делают детей жестокими или глупыми, однако контроль все же должен быть.





Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин в беседе с RT рассказал, убедительных научных доказательств негативного влияния компьютерных игр на детей нет, но это не значит, что любой игровой контент подходит ребёнку.





«Опасность не в том, что подросток после игры обязательно захочет угнать машину или повторить увиденное. Это распространённый миф. Вопрос в другом: контент рассчитан на взрослого человека, у которого уже сформировались представления о допустимом и недопустимом», — поделился он.

«Интерес подростков к подобным играм во многом связан с особенностями возраста. В этот период особенно важны самостоятельность, признание сверстников и возможность пробовать новое. В повседневной жизни свобода ограничена школьными правилами и родительскими требованиями, а открытый игровой мир даёт ощущение, что можно самому выбирать, куда идти и что делать», — объяснил Ахмадуллин.

«При этом родителям не стоит рассчитывать, что простой запрет решит проблему. Подросток может посмотреть прохождение в интернете или поиграть у знакомых. Гораздо полезнее объяснить, почему у игры есть возрастная маркировка, обсудить её содержание и вместе определить границы», — посоветовал он.

«При этом видеоигры могут быть источником новых знаний и навыков. Например, ребёнок способен освоить игровые правила, научиться планировать действия и разбираться в сложных системах. А это важная основа самого умения учиться. Однако переносить подобные примеры на любую игру не стоит», — рассказал он.

«В первую очередь игра не должна вытеснять сон, учёбу, общение и другие занятия. Игры могут быть интересным способом провести время и даже чему-то научить. Но GTA VI — это продукт для взрослой аудитории. Родителям важно не просто решать, разрешать или запрещать, а объяснять ребёнку причины своих решений и помогать ему осознанно относиться к игровому контенту», — заключил он.