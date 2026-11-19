Россиян предупредили о мошенничестве через аккаунты детей
Аналитик Воронин: мошенники шантажируют родителей через аккаунты детей
Мошенники могут использовать взломанные аккаунты детей для выманивания денег и шантажа родителей. Об основных схемах RT рассказал заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.
По его словам, один из сценариев — отправка родителям сообщений от имени ребёнка с просьбой срочно перевести деньги.
«Здесь упор делается на скорость и страх», — пояснил Воронин.
Чтобы сделать обман убедительнее, мошенники могут создавать видеосообщения с помощью дипфейков. Кроме того, они используют сведения из переписки во взломанном аккаунте, пытаясь убедить родителей, что с ними действительно общается ребёнок.
«Во-вторых, с помощью взлома аккаунта детей мошенники могут начать шантаж родителей», — отметил эксперт.
В таком случае злоумышленники заявляют, что с детского аккаунта якобы ведётся подозрительная рассылка или совершаются противоправные действия. Помимо денежных требований, они могут перейти к взлому аккаунтов взрослых.
«Не стоит вступать в переписку или диалог с неизвестными людьми, а также сообщать им личную информацию. И всегда используйте двухфакторную аутентификацию», — посоветовал специалист.
Неожиданную просьбу ребёнка о переводе денег, особенно на чужую карту, Воронин рекомендовал проверять по другому каналу связи: например, позвонить ему.