19 ноября 2026, 16:03

Аналитик Воронин: мошенники шантажируют родителей через аккаунты детей

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники могут использовать взломанные аккаунты детей для выманивания денег и шантажа родителей. Об основных схемах RT рассказал заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.





По его словам, один из сценариев — отправка родителям сообщений от имени ребёнка с просьбой срочно перевести деньги.





«Здесь упор делается на скорость и страх», — пояснил Воронин.

«Во-вторых, с помощью взлома аккаунта детей мошенники могут начать шантаж родителей», — отметил эксперт.

«Не стоит вступать в переписку или диалог с неизвестными людьми, а также сообщать им личную информацию. И всегда используйте двухфакторную аутентификацию», — посоветовал специалист.