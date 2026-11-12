Россиянам рассказали о причинах озноба без температуры

12 ноября 2026, 10:35

ОСН: озноб без температуры указывает на переохлаждение

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Озноб — это резкое ощущение холода, при котором тело начинает дрожать, и чаще такой симптом проявляется при повышенной температуре, но может возникать и когда градусник показывает 36,6 градусов. Почему некоторых людей знобит без температуры и что с этим можно сделать?