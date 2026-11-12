Россиянам рассказали о причинах озноба без температуры
Озноб — это резкое ощущение холода, при котором тело начинает дрожать, и чаще такой симптом проявляется при повышенной температуре, но может возникать и когда градусник показывает 36,6 градусов. Почему некоторых людей знобит без температуры и что с этим можно сделать?
Как сообщает Общественная Служба Новостей, среди основных причин озноба при нормальной температуре — переохлаждение, когда тело включает «режим обогрева» и дрожь помогает вырабатывать тепло, а также сбои терморегуляции на фоне стресса, сильной усталости, смены климата или временного ослабления организма. Тело может реагировать ознобом и на обезвоживание или нехватку еды как защитной реакцией.
Иногда вирусы или бактерии дают симптомы ещё до подъёма температуры — особенно это характерно для детей, пожилых людей и тех, у кого снижен иммунитет; озноб может сопровождаться слабостью, кашлем, болью в горле. Озноб и дискомфорт иногда вызывает реакция на холод, бытовую химию, косметику или другие вещества, а также стресс, тревога и сильное волнение, запускающие в организме реакции с дрожью и ощущением холода. Влиять на терморегуляцию, кровообращение или обмен веществ могут и некоторые лекарства.
Чего точно не стоит делать, так это самостоятельно назначать себе антибиотики, поскольку они работают только против бактерий, а не против вирусов, и принимать их без назначения врача опасно. При лёгком ознобе, причина которого понятна и неопасна, можно одеться теплее — лучше надеть несколько слоёв лёгкой одежды, чем один очень толстый свитер, так тепло сохраняется эффективнее, подойдёт также тёплый плед. Стоит сделать помещение комфортным: поддерживать тёплую температуру, убрать сквозняки, но при этом иногда проветривать комнату. Помогут тёплые напитки без кофеина — тёплая вода, компот, некрепкий травяной чай, — которые согревают и избегают обезвоживания, умеренное движение, лёгкая ходьба или простые движения, а также отдых, поскольку сон и покой помогают организму восстанавливаться. Контролировать температуру тела тоже важно: норма может быть в диапазоне примерно 36,1–37,2 °C и зависит от времени суток и особенностей организма, а показатель 38 °C и выше — повод для обращения к врачу.
Обратиться за помощью немедленно стоит, если озноб сопровождается температурой 38 °C и выше или резким её подъёмом, держится больше суток или повторяется часто, особенно вместе со слабостью, кашлем, болью в груди, одышкой. Срочная консультация нужна при признаках серьёзной инфекции — сильной боли, покраснении и отёке тканей, гнойных выделениях, выраженном ухудшении самочувствия, а также при опасных симптомах: спутанности или потере сознания, резком ухудшении состояния, признаках обезвоживания (очень сухая кожа, редкое мочеиспускание). Особенно внимательными следует быть при хронических болезнях, иммунодефиците, беременности либо при принадлежности к возрастной группе с повышенным риском — пожилые люди, маленькие дети.
У детей и пожилых людей организм может слабее реагировать на инфекцию, поэтому озноб бывает тревожным признаком даже без высокой температуры — в таких случаях лучше не откладывать консультацию врача. При беременности любые повторяющиеся или выраженные симптомы должны оцениваться специалистом: здоровье мамы напрямую влияет на малыша. Людям с хроническими заболеваниями инфекции могут развиваться быстрее и тяжелее, поэтому при повторяющемся ознобе обязательно нужна врачебная оценка.
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