Астролог назвала лучшие дни для посадки второго урожая в июле и августе

21 июля 2025, 22:45

Астролог Асеева: лучшими днями для посадки являются 23 июля и 19–20 августа

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Сажать второй урожай в июле и августе стоит исходя из лунного цикла. Об этом рассказала астролог Жанна Асеева.





По ее словам, лучшими днями для посадки являются 23 июля, 19–20 августа, когда Луна находится в Раке.





«Хорошо сажать листовые овощи, влаголюбивые растения и декоративно-лиственные, делать прививки плодовым деревьям и кустарникам, а также обрезку, придающую форму. Однако нельзя сажать или сеять растения, которые должны стать высокими, обрезать сухие ветки у фруктовых деревьев и кустарников», — отметила Асеева в беседе с «Москвой 24».

«Полезно провести внекорневые подкормки комплексными удобрениями с микроэлементами в период активного роста плодов (июнь-июль). Не допускайте сильного пересыхания почвы в засушливые периоды. Длительный водный стресс ослабляет дерево», — говорится в статье.