Астролог назвала лучшие дни для посадки второго урожая в июле и августе
Астролог Асеева: лучшими днями для посадки являются 23 июля и 19–20 августа
Сажать второй урожай в июле и августе стоит исходя из лунного цикла. Об этом рассказала астролог Жанна Асеева.
По ее словам, лучшими днями для посадки являются 23 июля, 19–20 августа, когда Луна находится в Раке.
«Хорошо сажать листовые овощи, влаголюбивые растения и декоративно-лиственные, делать прививки плодовым деревьям и кустарникам, а также обрезку, придающую форму. Однако нельзя сажать или сеять растения, которые должны стать высокими, обрезать сухие ветки у фруктовых деревьев и кустарников», — отметила Асеева в беседе с «Москвой 24».
Она добавила, что посаженные 27–28 июля и 24–25 августа растения быстро и хорошо взойдут. Также в эти дни стоит провести обработку земли, прополку, окучивание и рыхление.
6–7 августа хорошо сажать корнеплоды и зимние овощи, а также бороться с вредителями и заниматься пересадкой. Также пересаживать все виды корнеплодов, кустарников и деревьев можно будет 15–16 августа, когда плодородная Луна будет находиться в Тельце.
21–22 июля будут нейтральными для садовых работ. Они подойдут для борьбы с вредителями, прополки, опрыскивания растений от болезней.
При этом астролог подчеркнула, что 24 июля, 3–5 августа, 8–9 августа, 17–18 августа, 23 августа и 31 августа делать с растениями ничего нельзя.
При этом Общественная Служба Новостей пишет, что во избежание появления парши на яблонях во второй половине лета не стоит чрезмерно поливать деревья азотными удобрениями, поскольку избыток азота приводит к росту рыхлой и легко поражаемой листвы. Лучше подкормить деревья фосфором, калием, кальцием и бором.
«Полезно провести внекорневые подкормки комплексными удобрениями с микроэлементами в период активного роста плодов (июнь-июль). Не допускайте сильного пересыхания почвы в засушливые периоды. Длительный водный стресс ослабляет дерево», — говорится в статье.
Поливать деревья надо редко, но обильно, чтобы почва промачивалась на глубину залегания основной массы корней.
Осенью важно максимально сократить количество спор парши, которые могут перезимовать. Для этого необходимо убрать все опавшие листья и плоды и сжечь их. После этого голые деревья стоит обильно обработать высококонцентрированными растворами мочевины (карбамида) или 3% бордоской жидкостью.