Россиянам рассказали, как накопить 25 млн рублей к пенсии
Чтобы сохранить привычный уровень жизни после выхода на пенсию, россиянам стоит заранее формировать накопления и использовать несколько финансовых инструментов. Об этом «Москве 24» рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.
По информации Социального фонда, средняя пенсия по старости в России составляет около 27 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата, согласно информации Росстата, достигает примерно 109 тысяч рублей. Таким образом, после выхода на пенсию доход может сократиться в четыре раза.
По оценке эксперта, чтобы в течение 25 лет получать ежемесячно сумму, сопоставимую со средней зарплатой, к пенсии нужно накопить около 25 миллионов рублей. Чем раньше человек начнет откладывать деньги, тем меньшую долю дохода ему придется направлять на сбережения. Хайдер считает, что лучше всего начинать уже в 20 лет: в таком случае достаточно откладывать 10% зарплаты.
Эксперт рекомендует распределять накопления между несколькими инструментами. Например, часть денег можно хранить на депозите с возможностью частичного снятия без потери начисленных процентов. Это позволит получить доступ к средствам в случае непредвиденных финансовых трудностей.
Другую часть накоплений можно инвестировать в фондовый рынок. По словам Хайдер, его средняя доходность может составлять 15% годовых, что обычно выше доходности депозитов. Однако результат инвестиций зависит от ситуации на рынке и не гарантирован.
Еще один вариант — программа долгосрочных сбережений. Ее оформляют на 15 лет, а государство софинансирует накопления участников, отметила консультант.
Если доходы пока полностью уходят на текущие расходы, эксперт советует поискать возможности для экономии. Например, можно использовать банковские бонусы, скидки и накопительные программы, а дополнительные средства направлять на инвестиции.
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