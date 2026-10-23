Россиянам рассказали, как накопить 25 млн рублей к пенсии

23 октября 2026, 10:14

Финэксперт Хайдер: начать копить на пенсию лучше в 20 лет

Фото: istockphoto / spaxiax

Чтобы сохранить привычный уровень жизни после выхода на пенсию, россиянам стоит заранее формировать накопления и использовать несколько финансовых инструментов. Об этом «Москве 24» рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.