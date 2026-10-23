Первый случай заражения вирусом Шамонда зафиксировали во Франции: существуют ли риски для россиян?

23 октября 2026, 09:44

Онищенко заявил, что вирус Шамонда не угрожает здоровью россиян

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Реальной угрозы для здоровья россиян из-за случая заражения человека вирусом Шамонда во Франции нет. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.





По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о зоонтропонозе — болезнях, которыми болеют и люди, и животные.

«Здесь речь не идет о каких-то претендентах на пандемическое, эпидемическое распространение. Никакой реальной угрозы для наших сограждан я здесь не вижу», — сказал собеседник агентства.