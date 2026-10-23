Первый случай заражения вирусом Шамонда зафиксировали во Франции: существуют ли риски для россиян?
Онищенко заявил, что вирус Шамонда не угрожает здоровью россиян
Реальной угрозы для здоровья россиян из-за случая заражения человека вирусом Шамонда во Франции нет. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о зоонтропонозе — болезнях, которыми болеют и люди, и животные.
«Здесь речь не идет о каких-то претендентах на пандемическое, эпидемическое распространение. Никакой реальной угрозы для наших сограждан я здесь не вижу», — сказал собеседник агентства.Он также обратил внимание, что в последние годы контакты между Россией и Францией резко сократились, что снижает вероятность завоза инфекции в РФ. Ранее во Франции сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда. Пациент проходил лечение в больнице Лиона и скончался в начале октября. В Минсельхозе страны заявили, что опасности для населения нет.
Вирус Шамонда (SHAV) — возбудитель инфекционного заболевания животных, относящийся к роду Orthobunyavirus и серогруппе Симбу, к которой также принадлежат вирусы болезни Шмалленберга и Акабане. SHAV передается преимущественно через укусы насекомых рода Culicoides и поражает в основном крупный рогатый скот, вызывая лихорадку, диарею и резкое падение удоев.