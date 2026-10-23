Психолог Берман объяснила, почему самооценка не должна зависеть от успеха

23 октября 2026, 07:10

Психолог Берман: здоровая самооценка основана не на превосходстве

Фото: iStock/lithiumcloud

Психолог Ирина Берман рассказала, что уверенность в себе становится уязвимой, если человек поддерживает ее лишь похвалой, достижениями или ощущением превосходства над окружающими.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила: внешне уверенный человек может тяжело переносить замечания, неудачи и чужие успехи. Так, руководитель способен принять рабочую критику за личную обиду, а сотрудник — воспринимать продвижение коллеги как угрозу своему положению.



По словам Бермана, самоуважение не связано с нарциссизмом напрямую. Ключевое значение имеет устойчивость представлений о себе. Человек со здоровой самооценкой способен признать ошибку, увидеть сильные стороны других и не обесценить себя после провала.





«Здоровая самооценка не требует постоянно нравиться себе. Она позволяет испытывать разочарование, замечать недостатки и признавать, что в чем-то другие люди действительно компетентнее», — отметила психолог.