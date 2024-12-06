Эксперт рассказала, как сэкономить деньги при покупке подарков к Новому году

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Реферальные системы, программы лояльности и кешбэк помогут сэкономить на подарках к Новому году. Об этом заявила начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина. По ее словам, также можно покупать красивые подержанные вещи в винтажных магазинах или покупать одежду не на сайте бренда, а в его профиле на маркетплейсе.
«Лучше выбирать программы или сервисы, которые работают с несколькими партнерами, чтобы вы могли использовать свои баллы или получать кешбэк в разных магазинах. Так новогодний шопинг станет еще более приятным и выгодным», — уточнила Балахтина в беседе с «Известиями».Тем временем стало известно, что на новогодние каникулы заграничный отдых выберут около половины российских путешественников старше 50 лет, что на 47% больше чем, было год назад. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
Самыми популярными заграничными городами для туристов старше 50 стали Баку, Ханой и Стамбул. Столь у популярные у молодежи Пхукет и Бангкок у путешественников постарше попали лишь на четвертое и пятое место. Верхние строчки рейтинга также заняли Дубай, Тбилиси, Минск и Хошимин.
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