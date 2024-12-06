Названы города с самыми красивыми елками к Новому году

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Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Красноярск возглавили рейтинг городов России с самыми красивыми елками к Новому году. К таким выводам пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В столице, как отмечается, новогоднюю красавицу поставят в 20-х числах декабря, ее возраст превышает 90 лет, а высота — 30 метров.
«Чтобы полюбоваться зелёной красавицей, нужно купить билет на экскурсию по территории Кремля. Посетить можно будет все зимние каникулы», — приводит RT слова аналитиков сервиса.Однако, как известно, Новый год и праздничные каникулы ценят не только за красивое оформление общественных пространств. К примеру, в Кемерово уже открылась большая ледовая площадка в парке Чудес. Как сообщает «Сiбдепо», каток будет работать платно, но ежедневно с 12:00 до 13:00 вход будет свободным.
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