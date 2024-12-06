Стилист рассказала, какой наряд выбрать на Новый год

27 сентября состоялись похороны Романа Мадянова. Актёр, известный по роли в сериале «Солдаты», был похоронен на кладбище в Московской области. В последние годы своей жизни он активно снимался и выступал, даже несмотря на болезнь. 6 декабря стало известно об открытии наследственного дела после смерти Мадянова. Кто претендует на имущество артиста и что он оставил после себя расскажет «Радио 1».