Стилист рассказала, какой наряд выбрать на Новый год

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Лучшими образами на Новый год будут наряды с зелеными пайетками, напоминающими чешую, так как 2025 — год Змеи. Об этом заявила Стилист и ведущая, основатель академии AVA Лина Дембикова. По ее словам, также подойдут элементы в виде перьев, платья с косым рукавом или ассиметричные.
«Я однозначно буду выбирать наряд в виде напоминающей змею чешуи. Также в тренде черные элегантные приталенные силуэты, перья, асимметричные платья, платья с косым рукавом», — поделилась стилист в беседе с Pravda.Ru.Тем временем аналитики выяснили, что самой большой статье расходов на Новый год половина россиян считают праздничное застолье. Больше всего денег, сообщает RT со ссылкой на сервис «Пакет» от Х5, уйдет на покупку ингредиентов для салатов и закусок.
«На втором месте — алкогольные напитки (32%), на третьем — горячие блюда (30%)», — отмечают аналитики.Также отмечается, что минимальная стоимость новогоднего застолья в расчете на одного человека будет равна 460 рублям.
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