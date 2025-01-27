Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой

Василиса Володина (Фото: соцсети)
Астролог Василиса Володина через почти пять лет после ухода из шоу «Давай поженимся!» вернется на Первый канал и будет работать в паре с Александром Роговым в передаче «Модный приговор».
«Астрология и мода! С 31 января новая соведущая в программе «Модный приговор». Смотрите на Первом Канале», — написала Володина в своем Telegram-канале.
Напомним, в 2020 году астролог заявила, что больше не будет сниматься в программе «Давай поженимся» вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой из-за конфликта. Володина просила продлить отпуск во время пандемии или дать возможность работать удаленно.
Но Гузеева потребовала, чтобы Володина приезжала в студию.
Теперь же 50-летняя астролог стала соведущей стилиста Александра Рогова.
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