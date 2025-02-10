«Уточнять информацию»: Гороскоп с 10 по 16 февраля для всех знаков зодиака

Фото: iStock/rawintanpin
В деловой сфере важно уточнять информацию. Лучше не торопиться. Спешка будет мешать. В вопросах любви благоприятно быть открытыми к новым авантюрам. Влюбленность и романтическое увлечение принесёт счастье. В вопросах здоровья важен оптимальный распорядок дня. Верное распределение нагрузки позволит избежать перенапряжения.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну желательно отказаться от решительных действий. Ему надо быть дипломатичнее и присмотреться к ситуации.
Телец почувствует потребность в любви и проявлении чувств. Ему благоприятно делать красивые поступки и заботиться о близких людях.
Близнецам лучше избегать сплетен. Всю поступающую информацию надо тщательно перепроверить и мыслить критично.
У Рака будет хорошее настроение. Он станет дружелюбнее. Общение доставит ему радость и удовольствие.
Льву лучше избегать резких перемен, особенно во внешности. Ему нужно себя хвалить и о себе позаботиться.
Деве надо ограничить количество встреч и телефонных звонков до самых важных и необходимых. Ей надо беречь себя от интеллектуального перенапряжения.
Весам надо быть посмелее. Они добьются желаемого. Весы смогут поменять уклад своей жизни и изменить свои привычки.
Скорпиону нужно верно и позитивно оценивать себя и все свои достижения. Самокритику лучше исключить.
Стрельцу важно распределить свое время и силы. Ему надо все успеть и избегать опозданий.
Козерогу желательно хранить свои секреты тщательнее и быть загадочным. Благоприятно непродолжительное уединение.
Водолею эксцентричность и эпатажное поведение будет мешать. На этой неделе его украсит скромность.
Рыбам надо разгадать свои сны и прислушаться к своей интуиции. Чувства не подведут, а помогут сориентироваться в обстоятельствах.
Читайте также:
Астролог раскрыла, как правильно загадывать желания в китайский Новый год
Юрист оценил создание реестра народных целителей
Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой
Овну желательно отказаться от решительных действий. Ему надо быть дипломатичнее и присмотреться к ситуации.
Телец почувствует потребность в любви и проявлении чувств. Ему благоприятно делать красивые поступки и заботиться о близких людях.
Близнецам лучше избегать сплетен. Всю поступающую информацию надо тщательно перепроверить и мыслить критично.
У Рака будет хорошее настроение. Он станет дружелюбнее. Общение доставит ему радость и удовольствие.
Льву лучше избегать резких перемен, особенно во внешности. Ему нужно себя хвалить и о себе позаботиться.
Деве надо ограничить количество встреч и телефонных звонков до самых важных и необходимых. Ей надо беречь себя от интеллектуального перенапряжения.
Весам надо быть посмелее. Они добьются желаемого. Весы смогут поменять уклад своей жизни и изменить свои привычки.
Скорпиону нужно верно и позитивно оценивать себя и все свои достижения. Самокритику лучше исключить.
Стрельцу важно распределить свое время и силы. Ему надо все успеть и избегать опозданий.
Козерогу желательно хранить свои секреты тщательнее и быть загадочным. Благоприятно непродолжительное уединение.
Водолею эксцентричность и эпатажное поведение будет мешать. На этой неделе его украсит скромность.
Рыбам надо разгадать свои сны и прислушаться к своей интуиции. Чувства не подведут, а помогут сориентироваться в обстоятельствах.
Читайте также:
Астролог раскрыла, как правильно загадывать желания в китайский Новый год
Юрист оценил создание реестра народных целителей
Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой
Анастасия Панченко