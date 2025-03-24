Астролог назвала пять знаков зодиака, которые легко адаптируются к новому коллективу

Фото: iStock/jacoblund
Близнецы, Весы, Стрельцы, Водолеи и Рыбы — те знаки зодиака, которым проще всего дается адаптация к новому рабочему коллективу. Об этом заявила глава школы астрологии, астролог Оксана Малкова. Особенно она отметила Близнецов, назвав их мастерами коммуникации, которые легко заводят новые знакомства и могут поговорить на любую тему.
«Их природное любопытство помогает им моментально разбираться в корпоративной культуре и находить подход к самым разным людям. <…> Если где-то намечается очередной кофе-брейк с обсуждением последних новостей – Близнецы уже там, причем с самыми свежими инсайдами», — отметила астролог в беседе с «Москвой 24».В свою очередь астролог Антон Майоров в разговоре с «Петербургским дневником» поделился гороскопом для всех знаков зодиака на эту неделю. К примеру, для тех же Близнецов, по его словам, это будет время необычных путешествий и счастливых новостей. Он пожелал представителям этого знака зодиака быть более позитивными, чтобы поймать удачу и положительные перемены.
«Возможен неожиданный успех в продвижении по службе или в приобретении известности и славы, а также творческой и исследовательской деятельности. Появляется желание больше и чаще находиться в обществе друзей и единомышленников, заниматься коллективными делами, помогать друг другу», — рассказал эзотерик.Читайте также:
Будут говорить о расставании: таролог предсказал будущее отношений SHAMANа и Мизулиной
Юрист раскрыла, почему гадалки и астрологи так популярны в России
«У них родится мальчик»: появились новые детали отношений SHAMAN’а и Мизулиной
Данил Пономарев