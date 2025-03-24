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Астролог назвала пять знаков зодиака, которые легко адаптируются к новому коллективу

Фото: iStock/jacoblund

Фото: iStock/jacoblund

Близнецы, Весы, Стрельцы, Водолеи и Рыбы — те знаки зодиака, которым проще всего дается адаптация к новому рабочему коллективу. Об этом заявила глава школы астрологии, астролог Оксана Малкова. Особенно она отметила Близнецов, назвав их мастерами коммуникации, которые легко заводят новые знакомства и могут поговорить на любую тему.
«Их природное любопытство помогает им моментально разбираться в корпоративной культуре и находить подход к самым разным людям. <…> Если где-то намечается очередной кофе-брейк с обсуждением последних новостей – Близнецы уже там, причем с самыми свежими инсайдами», — отметила астролог в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь астролог Антон Майоров в разговоре с «Петербургским дневником» поделился гороскопом для всех знаков зодиака на эту неделю. К примеру, для тех же Близнецов, по его словам, это будет время необычных путешествий и счастливых новостей. Он пожелал представителям этого знака зодиака быть более позитивными, чтобы поймать удачу и положительные перемены.
«Возможен неожиданный успех в продвижении по службе или в приобретении известности и славы, а также творческой и исследовательской деятельности. Появляется желание больше и чаще находиться в обществе друзей и единомышленников, заниматься коллективными делами, помогать друг другу», — рассказал эзотерик.
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Индексация пенсии с 1 апреля: кому и на сколько увеличат выплаты?
24 марта 2025, 14:57

Фото: iStock/mars58

В России индексация пенсий проводится ежегодно и зависит от уровня инфляции и других экономических показателей. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 14,75%. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Каким категориям граждан повысят выплаты


Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Пенсии будут проиндексированы тем, кто не имеет трудового стажа или его недостаточно для получения страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Кроме того, индексация коснётся: пенсионеров по старости, инвалидов всех групп, включая инвалидов с детства, детей-сирот и детей потерявших одного или обоих родителей, представителей малочисленных народов Севера, достигших определённого возраста.


Размер пенсий с 1 апреля 2025

Так с апреля размер пенсии по старости увеличится до 8824,08 рубля. Для инвалидов I и II группы пенсия будет 17 648,24 рубля, для инвалидов I группы и детей-инвалидов — 21 177,59 рубля.

Для инвалидов III группы пенсия будет 7500,53 рубля, а для инвалидов II группы — 8824 рубля. Детям, потерявшим одного родителя, будут платить 8824,08 рубля, а если отсутствуют оба родителя — 17 648,24 рубля. Пенсионерам старше 80 лет и тем, кто получил инвалидность в апреле, ежемесячная прибавка к фиксированной части страховой пенсии составит 9,5%.

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Кроме того с 1 апреля увеличат пенсию для таких категорий граждан как: военные, которые служили по призыву, лётчики-испытатели и космонавты, участники Великой Отечественной войны, люди, которые получили знаки «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда»; граждане пострадавшие от радиации или техногенных катастроф и их семьи.

Дополнительные выплаты

Размер региональных доплат определяется в зависимости от конкретного региона. В Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны, в том числе участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и вдовы погибших военнослужащих, получат единовременные денежные пособия. Размер выплат составит от 25 до 70 тысяч рублей.

Социальная пенсия


Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

Государственная поддержка в виде социального пособия предоставляется гражданам, которые не имеют возможности осуществлять трудовую деятельность или не накопили достаточный стаж для получения страховой пенсии.

В отличие от страховой пенсии, социальная пенсия не зависит от трудового стажа и страховых взносов. Если человек не накопил 15 лет стажа к 2025 году, он не сможет получать страховую пенсию. Но по достижении определённого возраста ему будет назначена социальная пенсия. Величина пособий определяется государственными органами и подвергается ежегодной корректировке.

Социальная пенсия бывает трех видов:
  1. по старости — для пожилых людей, не имеющих достаточного стажа. Сюда же относится пенсия коренным малочисленным народам Севера;
  2. по инвалидности — для людей с ограниченными возможностями;
  3. по потере кормильца — для несовершеннолетних и студентов, потерявших родителей.
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Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России
Возраст, с которого можно оформить социальную пенсию по старости, постепенно увеличивается. В 2022 году мужчины могли претендовать на социальную пенсию в 66 лет и 6 месяцев, а женщины — в 61 год и 6 месяцев. В 2025 году возраст выхода на пенсию для женщин 63 года, а для мужчин — 68 лет. В 2026 году порог повысится до 69 лет для мужчин и 64 лет для женщин. С 2028 года и далее социальная пенсия будет назначаться мужчинам с 70 лет, а женщинам — с 65 лет.

Для представителей малочисленных народов Севера возраст выхода на социальную пенсию остаётся прежним: 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. После индексации 1 апреля 2025 года средний размер выплаты составит 15 505 рублей, что почти соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера в 2025 году — 15 250 рублей.

Социальные пенсии назначаются автоматически. В случае если пенсия не была назначена автоматически, необходимо подать заявление. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре или лично в отделении Социального фонда России.

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Стало известно решение суда об УДО для Михаила Ефремова
Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО
24 марта 2025, 14:26

Фото: iStock/simpson33

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, об этом 24 марта пишет Shot.
Ефремов поблагодарил судью за такое решение. Выйти на свободу он сможет уже 7 апреля, то есть по истечении 15 суток для обжалования решения суда. После освобождения актеру надо будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Также суд запретил ему переезжать и водить автомобиль. Сам Ефремов заявил, что садиться за руль больше не собирается.

Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня 2020 года. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee и столкнулся с Lada Granta, водитель погиб. В сентябре того же года Ефремова приговорили к восьми годам колонии с отбыванием наказания в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

За время нахождения в колонии Ефремов не раз подавал прошение на УДО и даже просился на СВО.

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«Мой главный враг»: устроивший смертельное ДТП Ефремов выйдет по УДО. Как артист жил в колонии и что на самом деле с его здоровьем
24 марта 2025, 14:15

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Смертельное ДТП в Москве кардинально изменило жизнь заслуженного артиста России Михаила Ефремова. На протяжении четырех с половиной лет Ефремов отбывает свой восьмилетний срок в колонии в Белгородской области. 24 марта состоялось заседание по условно-досрочному освобождению артиста. Как оно проходило и какое решение вынес суд, расскажет «Радио 1».

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова

Авария, кардинально изменившая жизнь Михаила Ефремова, произошла 8 июня 2020 года, когда артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и вскоре скончался. Позже выяснилось, что в крови Ефремова помимо алкоголя были обнаружены запрещенные вещества.

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Общественность была шокирована произошедшим и требовала наказания для артиста. Михаил Ефремов продолжал отрицать свою вину, несмотря на множество убедительных доказательств, свидетельствующих о противоположном. В сотрудничестве со своим адвокатом Эльманом Пашаевым актер предпринимал все возможные усилия, чтобы избежать тюремного заключения. 8 сентября 2020 года Ефремову был вынесен приговор — восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии № 4 УФСИН России в Белгородской области, в городе Алексеевка.


Михаил Ефремов после вынесения приговора (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актер Ефремов попросил выпустить его по УДО из-за болезней

Актер Михаил Ефремов ранее обратился в суд с просьбой о досрочном освобождении по состоянию здоровья. За последние полгода его трижды осматривал врач-пульмонолог, который отметил, что заключенному требуется срочное лечение. Как проходило заседание Ефремова об УДО Известно, что Ефремов подал ходатайство об УДО в закрытом формате, однако оно было отклонено. На заседании артсист сообщил, что неоднократно исповедывался и переосмыслил все свои прошлые ошибки.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил Ефремов.

Михаил добавил, что больше никогда не сядет за руль. Актёр признаётся, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

«Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — отметил Ефремов.

В колонии артист, по его собственному признанию, красил, убирал мусор, снимал кино и даже занимался КВНом.

Ефремов был признан нарушителем режима

Михаил Ефремов был признан злостным нарушителем режима в ИК-4 после того, как у него обнаружили смартфон. На заседании по делу об условно-досрочном освобождении суда напомнили, что актер использовал телефон для звонков на номера, которые были официально разрешены. Тем не менее, за хранение смартфона Ефремов был отправлен на пять дней в штрафной изолятор.


Сам актер объяснил появление смартфона в колонии своей «глупостью». Как сообщает корреспондент SHOT из зала суда, Ефремов признался, что увидел, как другие заключенные звонят, и тоже захотел попробовать. В целом, администрация колонии положительно оценила Михаила Ефремова, отметив его активное участие в культурно-массовой деятельности и хорошее поведение.

Суд одобрил УДО Ефремову

Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласны с УДО. Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии. С оговоркой — в случае освобождения актеру нужно запретить управлять транспортом на 3 года.

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Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы
24 марта 2025, 13:27

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в предъявленном ему обвинении о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обвинение мне понятно, вину не признаю», — заявил Иванов.

При этом второй фигурант дела Антон Филатов вину также не признал, отметив, что в обвинении содержится много фактических ошибок. Прокурор Игорь Потапов договорить ему не дал, отметив, что Филатов разглашает сведения, содержащие гостайну.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей на текущей неделе
Синоптик Шувалов: на текущей неделе ночных заморозков уже не будет
24 марта 2025, 13:21

Фото: iStock/yulenochekk

Март медленно приближается к концу, однако температура воздуха на улицах Москвы и Московской области еще не совсем теплая, да и солнце выглядывает не так часто, как хотелось бы горожанам.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на текущей неделе ночных заморозков уже не будет.

«Эта неделя, в отличие от выходных, будет с большим количеством облаков. Сушь сменится дождями — они ожидаются во вторник и в пятницу. Эпизодически они могут быть и в среду, и в четверг», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха ожидается не выше 5, 7 градусов, а далее она может повыситься до 10, 12.

«Температура станет вполне апрельской, а к выходным может достигнуть 15 градусов тепла. В среду и четверг шансов увидеть солнце много. В выходные тоже ждёт солнечная погода», — рассказал Шувалов.

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