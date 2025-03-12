«У них родится мальчик»: появились новые детали отношений SHAMAN’а и Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)
Астролог Виктор Богданов, проанализировал натальную карту певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. По его словам, в ближайшие два года у пары может родиться ребенок.
«По прогнозу, возможно, в 2025 или 2026 году они могут объявить о беременности, и у них родится мальчик», — заявил эзотерик в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время астролог Татьяна Ермолина предупредила о коридоре затмений, который откроется 14 марта и закроется 29 числа. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что в этот период можно легко разорвать отношения с важными для себя людьми и попасть на тяжелый путь, полный нерешенных задач.
«Период будет ставить нас в условия дефицита возможностей, ресурсов и времени, буквально испытывать на прочность. А победителями из него выберутся только самые сильные духом», — поделилась Ермолина.Читайте также:
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Данил Пономарев