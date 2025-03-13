Юрист раскрыла, почему гадалки и астрологи так популярны в России

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Гадалки, ведьмы, алхимики и астрологи так популярны в России из-за того, что получить качественную психологическую помощь в разном возрасте крайне затруднительно. Об этом заявила юрист Анна Черепанова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, разработанный в Госдуме законопроект, предлагающий запретить рекламу «эзотерических, духовных и энергетических услуг», не даст гарантий, что эти услуги исчезнут с рынка.
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«Этот вопрос очень сложный. Вспомните, что даже Рождественское гадание издревле впиталось в российскую культуру. Как это истребить? Другое дело энергетическое лечение и магия - здесь нужно запрещать рекламу, ведь его можно отнести к мошенничеству и обману, на котором отдельная категория граждан наживается. Русский народ всегда в трудных ситуациях прибегал за помощью к таким специалистам», — пояснила юрист.Издание со ссылкой на экспертов также отмечает, что в 2024 году россияне потратили на подобные услуги порядка 100 миллиардов рублей.
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