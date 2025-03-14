Будут говорить о расставании: таролог предсказал будущее отношений SHAMANа и Мизулиной

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)
Вокруг пары Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и Екатерины Мизулиной ходит много разговоров. Насколько удачен может быть их союз, и что его ждет впереди?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что карты ТАРО показали будущее Екатерины и Ярослава в виде качелей.
По его словам, о положительных эмоциях говорит и выпавший «Туз Пентаклей», который указывает не только на счастье в отношениях, но и на желание демонстрировать всем своё счастье.
Борис Зак добавил, что следующие 6 месяцев (с октября по март 2026 года) общая тенденция союза — накал страстей и внимания со стороны общественности.
Он подчеркнул, что обращает на себя внимание и обилие выпавших во втором раскладе карт старших арканов, что говорит о серьезности и важности периода пары — даже о проверки отношений на прочность.
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«На ближайшие 6 месяцев карты показывают, что у Екатерины с Ярославом отношения будут напоминать качели. Я бы сказал, что это больше похоже на этап притирки. Карты "Рыцарь Мечей" и "Звезда" указывают на высокую интенсивность отношений — скучать им не придётся. "Звезда" дополнительно указывает на то, что отношения пока ещё будут находиться в начальной стадии развития, но оба партнёра будут получать от них приятные эмоции», — пояснил эксперт.
По его словам, о положительных эмоциях говорит и выпавший «Туз Пентаклей», который указывает не только на счастье в отношениях, но и на желание демонстрировать всем своё счастье.
«А вот выпавшая в раскладе "Шестёрка Мечей" указывает на то, что в паре будут периоды, когда одному из них захочется немного отдалиться. Вряд ли это дойдёт до временного расставания, но точно создаст ту самую ситуацию качелей, когда пара то тянется друг к другу, то пытается отдалиться. Обращает на себя внимание ещё и карта "Девятка Пентаклей". В отношениях она чаще говорит о том, что, как минимум, один из партнёров преследует свой интерес в отношениях. Косвенно об этом говорит и "Туз Пентаклей". И исходя из общей ситуации, я делаю вывод, что этот интерес — PR, так как пара активно демонстрирует свои отношения на публике», — объяснил таролог.
Борис Зак добавил, что следующие 6 месяцев (с октября по март 2026 года) общая тенденция союза — накал страстей и внимания со стороны общественности.
«Выпавшая в раскладе карта "Башня" указывает на высокую вероятность разлада отношений. Скорее всего, в прессе будут говорить даже о расставании пары. Но карта "Сила" указывает на то, что проблемы, которые возникнут в паре, решаемы. А выпавшие карты "Колесница" и "Шестёрка Жезлов", которые символизируют победу, указывают на то, что проблемы в отношениях они успешно решат и в итоге придут к состоянию спокойствия и устойчивости, на что указывает карта "Двойка Жезлов", — прокомментировал специалист.
Он подчеркнул, что обращает на себя внимание и обилие выпавших во втором раскладе карт старших арканов, что говорит о серьезности и важности периода пары — даже о проверки отношений на прочность.
«И, судя по выпавшим картам, они проверку и сложный этап успешно пройдут», — заключил Зак.
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Анастасия Панченко