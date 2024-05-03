Астролог Шалева раскрыла опасность ретроградного Плутона

Фото: iStock/dottedhippo
Астролог Ирина Шалева рекомендовала в период ретроградного Плутона избегать ссор и конфликтов, поскольку в противном случае они могут затянуться.
Шалева уточнила, что период ретроградного Плутона продлится до 12 октября.
Она посоветовала в это время заняться самоанализом и вычеркнуть из жизни старое и ненужное.
А Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) сообщила о вспышке на Солнце высшего балла X. Как передают argumenti.ru, это спровоцировало выбросы солнечной плазмы в космос, и если частички полетят в сторону Земли, то нашу планету будет ожидать магнитная буря.
Ранее физик, кандидат технических наук, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт заявлял об исключительной важности сделанного пять лет назад фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры.
Читайте также:
Раскрыта важность фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры
Названы знаки зодиака лучших дедушек
Стало известно, что может спасти Землю от астероидов
«Ретро-Плутон запустит череду трансформаций и перемен, глубоких личностных изменений, которые в долгосрочной перспективе позитивно скажутся. <…> период стоит рассматривать как возможность для обновления, духовного и материального роста. <…> Ссориться сейчас не рекомендуется, так как начатые в этот период конфликты могут в итоге сильно затянуться», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Шалева.
Она посоветовала в это время заняться самоанализом и вычеркнуть из жизни старое и ненужное.
А Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) сообщила о вспышке на Солнце высшего балла X. Как передают argumenti.ru, это спровоцировало выбросы солнечной плазмы в космос, и если частички полетят в сторону Земли, то нашу планету будет ожидать магнитная буря.
Ранее физик, кандидат технических наук, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт заявлял об исключительной важности сделанного пять лет назад фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры.
Читайте также:
Раскрыта важность фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры
Названы знаки зодиака лучших дедушек
Стало известно, что может спасти Землю от астероидов
Мелисса Тимофеева