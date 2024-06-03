«Отставить самокритику!»: Астролог дала советы на неделю для всех знаков зодиака

Фото: iStock/amgun
Меркурий перейдёт в Близнецы в начале недели и сформирует благоприятную конфигурацию с Плутоном и с Юпитером. Наступает подходящее время для работы со своими мыслями и для настраивания мышления на позитивный лад.
О прогнозе с 3 по 9 июня для всех знаков зодиака в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Овна ждёт интенсивная неделя. Ему желательно проявить предприимчивость и решительность.
Телец будет все тщательно продумывать и выверять. У него продуктивный период для того, чтобы наладить все сферы своей жизни.
Близнецам благоприятно вести переговоры, оформлять документы и наводить в них порядок.
Раку надо направить своё мышление на пользу для себя. Ему хорошо думать о своём благополучии.
У Льва будет творческий порыв и вдохновение. Он станет счастливее и реализует свои планы.
Деве желательно проявить вежливость. Её харизма, улыбка и обаяние помогут ей в общении.
Весы станут популярнее и окажутся в центре внимания. В их жизни начнётся новый роман или существующие отношения значительно поменяются. Им надо быть открытыми ко всему новому.
Скорпиону лучше смотреть на всё философски и ориентироваться на будущее, рассматривать все возможные перспективы.
Стрельцу важно наладить личную жизнь. Он почувствует взаимную любовь, его чувства станут глубже, а отношения — надёжнее.
У Козерога появится новое увлечение и хобби. У него будет потребность создавать новое и быть креативным.
Водолею хорошо находиться среди единомышленников. Важна доброта и искренность.
Рыбы ощутят перемены и будут полагаться на интуицию. Им надо неторопливо, осторожно принимать важные решения.
Читайте также:
Астролог Шалева раскрыла опасность ретроградного Плутона
Астролог назвала знаки зодиака, которые станут самыми заботливыми мужьями
Астролог раскрыла, какими чертами будут обладать рождённые 24.04.2024
«В деловой сфере нужно расширять круг знакомств. Полезно обмениваться опытом с новыми людьми и много общаться. Хорошо рассуждать, обсуждать и быть очень общительными, подвижными. В любви надо гордиться друг другом и делать комплименты. Благоприятно вместе ходить в гости или принимать друзей у себя дома. В вопросах здоровья не следует допускать переутомления, нельзя поднимать тяжести. Лучше исключить самокритику и быть оптимистичными. В вопросах питания внимательнее надо проверять продукты на свежесть и их срок годности», — уточнила астролог.
Овна ждёт интенсивная неделя. Ему желательно проявить предприимчивость и решительность.
Телец будет все тщательно продумывать и выверять. У него продуктивный период для того, чтобы наладить все сферы своей жизни.
Близнецам благоприятно вести переговоры, оформлять документы и наводить в них порядок.
Раку надо направить своё мышление на пользу для себя. Ему хорошо думать о своём благополучии.
У Льва будет творческий порыв и вдохновение. Он станет счастливее и реализует свои планы.
Деве желательно проявить вежливость. Её харизма, улыбка и обаяние помогут ей в общении.
Весы станут популярнее и окажутся в центре внимания. В их жизни начнётся новый роман или существующие отношения значительно поменяются. Им надо быть открытыми ко всему новому.
Скорпиону лучше смотреть на всё философски и ориентироваться на будущее, рассматривать все возможные перспективы.
Стрельцу важно наладить личную жизнь. Он почувствует взаимную любовь, его чувства станут глубже, а отношения — надёжнее.
У Козерога появится новое увлечение и хобби. У него будет потребность создавать новое и быть креативным.
Водолею хорошо находиться среди единомышленников. Важна доброта и искренность.
Рыбы ощутят перемены и будут полагаться на интуицию. Им надо неторопливо, осторожно принимать важные решения.
Читайте также:
Астролог Шалева раскрыла опасность ретроградного Плутона
Астролог назвала знаки зодиака, которые станут самыми заботливыми мужьями
Астролог раскрыла, какими чертами будут обладать рождённые 24.04.2024
Евгения Парфентьева