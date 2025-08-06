Астролог назвала талисманы удачи для каждого знака зодиака

06 августа 2025, 13:24

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Носить при себе особый талисман — способ привлечь удачу, уверена астролог Валентина Вильнер. В беседе с «Москвой 24» она рассказала, какие предметы могут стать символами везения для представителей каждого знака зодиака.





Так, Овнам подойдут подкова, острый кристалл, изображение Марса или красная нить — на запястье или в кошельке. Тельцам — монетка, фигурка быка, клевер и зеленая нить.



Близнецам принесут удачу мини-книга или игрушечная машинка, две связанные монеты, блокнот, бумажка с желанием или брелок в форме крыльев. Для Раков подойдут ракушка, серебряная монета, кулон-полумесяц, украшения с лунным камнем или жемчугом, мини-домик, ключ, медальон с фото близких или стеклянный кулон с «замороженной» водой.



Львам рекомендованы символы Солнца, изображение льва, золотые или позолоченные украшения, янтарь и кулон-корона.



«Девам с собой советую носить талисман в виде пшеничного колоса, фигурку из яшмы, нефрита или сердолика или мини-блокнот. А Весам – зеркальце, сердечко из розового кварца, брелок в виде рукопожатия или весов, камертона, ноты», — считает Вильнер.