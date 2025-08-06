Астролог назвала талисманы удачи для каждого знака зодиака
Носить при себе особый талисман — способ привлечь удачу, уверена астролог Валентина Вильнер. В беседе с «Москвой 24» она рассказала, какие предметы могут стать символами везения для представителей каждого знака зодиака.
Так, Овнам подойдут подкова, острый кристалл, изображение Марса или красная нить — на запястье или в кошельке. Тельцам — монетка, фигурка быка, клевер и зеленая нить.
Близнецам принесут удачу мини-книга или игрушечная машинка, две связанные монеты, блокнот, бумажка с желанием или брелок в форме крыльев. Для Раков подойдут ракушка, серебряная монета, кулон-полумесяц, украшения с лунным камнем или жемчугом, мини-домик, ключ, медальон с фото близких или стеклянный кулон с «замороженной» водой.
Львам рекомендованы символы Солнца, изображение льва, золотые или позолоченные украшения, янтарь и кулон-корона.
«Девам с собой советую носить талисман в виде пшеничного колоса, фигурку из яшмы, нефрита или сердолика или мини-блокнот. А Весам – зеркальце, сердечко из розового кварца, брелок в виде рукопожатия или весов, камертона, ноты», — считает Вильнер.Скорпионам в качестве талисмана подойдут фигурки феникса, острые предметы вроде иголки или ножа, а также гематитовые шарики. Стрельцам — символы стрелы, подковы, глобуса, карты мира, лошади или совы.
Козерогам стоит носить с собой миниатюрный кубок, песочные часы, свиток или денежное дерево. Водолеям принесут удачу символ молнии, парашют, самолет, шестерёнка, спираль, а также голографический брелок или кусочек метеорита.
Наконец, Рыбам подойдут украшения в форме рыбки, капли, морской звезды, а также изделия из аквамарина или жемчуга.