Wylsacom снова задолжал ФНС почти 2,5 млн рублей спустя месяц после выплаты
Техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, вновь оказался в списке должников Федеральной налоговой службы — сумма задолженности составила 2 млн 476 тыс. рублей, сообщает «Постньюс».
Месяцем ранее блогер уже погасил аналогичную задолженность перед ФНС в размере 2 млн 648 тыс. рублей. На данный момент на Петухове не числится неоплаченных штрафов или исполнительных производств.
Полгода назад СМИ сообщали, что блогер накопил более 1 тысячи штрафов за нарушения ПДД на сумму около 1 млн рублей. В его автопарке значатся Mercedes-Benz AMG G63, BMW M5 Competition и Ford Mustang.
Ранее также сообщалось, что блогер Настя Ивлеева закрыла налоговую задолженность в размере 1,3 млн рублей.
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