Врач-реабилитолог раскрыл неочевидный вред от занятий спортом

06 августа 2025, 12:48

Врач Антонов: спорт может вызвать три проблемы с ментальным здоровьем

Фото: istockphoto / Iona Studio

Хотя физическая активность в большинстве случаев приносит пользу, для некоторых людей она может иметь противоположный эффект, например, вызывать зависимость, снижать самооценку и приводить к депрессии. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) и врач-реабилитолог Кирилл Антонов.







«Первой проблемой может стать психологическая зависимость от результатов. Стремление к прогрессу и внешним достижениям может вызывать тревогу: если не удалось улучшить время, вес или физическую форму, это может восприниматься как недостаток», — отметил специалист.

«Тем не менее, это не означает, что следует отказываться от занятий спортом. Спорт помогает ставить цели и достигать их. Даже простое стремление пробежать на 500 метров больше, чем в прошлый раз, формирует полезные привычки и способствует достижению результатов. Это положительно сказывается на самооценке: вы начинаете верить в свои силы не только в спорте, но и в других сферах жизни. Кроме того, физическая активность способствует выработке эндорфинов — «гормонов радости», которые улучшают настроение и снижают симптомы депрессии. Главное — правильно оценивать свои возможности», — подчеркнул врач.