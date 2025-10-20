Россияне жалуются на сбой в работе Telegram
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом пишет РИА Новости.
По данным сервиса Downdetector, зарегистрировали почти 1,5 тысячи обращений. Наибольшее число сообщений о проблемах поступает из Тюменской, Томской, Кировской и Челябинской областей, а также из Удмуртии.
Более трети жалоб имеют отношение к некорректной работе мобильного приложения. Также поступают претензии к сайту и системе уведомлений.
Ранее, 16 октября, сообщалось о массовом сбое на видеохостинге YouTube. Проблемы испытывали пользователи по всему миру.
