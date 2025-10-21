Россиян предупредили об опасности оплаты товаров и услуг переводом на карту

21 октября 2025, 09:18

Сенатор Шейкин: перевод денег на карту может привести к серьезным последствиям

Фото: istockphoto / Younes Kraske

Перевод средств с карты на карту может показаться удобным и привычным, но именно этот метод часто используется мошенниками.





Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин сообщил в беседе с RT, что при оплате услуг напрямую на карту физического лица человек фактически передаёт деньги без каких-либо гарантий.





«При переводе средств, скорее всего, не будет выдан бумажный чек, подтверждающий покупку. Это затрудняет возврат товара, получение гарантийного обслуживания и предъявление претензий по некачественной услуге. Кроме того, такие операции могут быть частью теневых схем — от нелегального бизнеса до обналичивания средств. Если карта, на которую вы перевели деньги, окажется связанной с противоправной деятельностью, ваш перевод может быть подвергнут проверке, а вы сами — подозрению», — предостерёг парламентарий.

«Главное правило — никогда не переводить деньги незнакомым людям и не оплачивать услуги по реквизитам, полученным через мессенджеры. Это поможет минимизировать риски и защитить ваши финансы», — добавил собеседник RT.