Ветеринар предупредила об опасности сна кошек на батареях
Кошки, которые любят спать на горячих батареях в отопительный сезон, рискуют получить ожоги. Кроме того, нагревание может усугубить воспалительные процессы у животных. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.
По словам специалиста, кошки любят отдыхать в тёплых и высоких местах, где чувствуют себя комфортно и безопасно. Поэтому радиаторы отопления часто становятся их любимым местом для сна.
Однако сильно нагретая поверхность может вызвать серьёзные ожоги живота и лап. Особенно уязвимы короткошёрстные и бесшёрстные кошки. При этом так называемая «батарейная линька» — миф. Как подчеркнула Сиротина, тепло от радиаторов не связано с выпадением шерсти у животных.
Чтобы обезопасить питомца, ветеринар посоветовала предложить ему специальный коврик с подогревом или лежанку-гамак, которая крепится на батарею. Если кошка продолжает выбирать радиатор, можно закрепить на нём плотный плед, чтобы уменьшить риск ожогов.
Особую осторожность следует соблюдать, если у животного есть воспалительные процессы, например мастит, или новообразования. В таких случаях нагревание может ухудшить состояние питомца, поэтому на время лечения доступ к батарее лучше ограничить.
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