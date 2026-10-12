Ветеринар предупредила об опасности сна кошек на батареях

12 октября 2026, 11:34

Ветеринар Сиротина: горячие радиаторы могут вызвать ожоги у кошек

Фото: istockphoto / tashka2000

Кошки, которые любят спать на горячих батареях в отопительный сезон, рискуют получить ожоги. Кроме того, нагревание может усугубить воспалительные процессы у животных. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.