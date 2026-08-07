Врач ответила, кому не стоит употреблять дыню

07 августа 2026, 11:33

Врач Залетова: Дыню не стоит есть диабетикам и аллергикам

Фото: istockphoto/Gyro

Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова перечислила категории граждан, которым употребление дыни может нанести серьезный вред здоровью. Об этом стало известно 6 августа.