Врач ответила, кому не стоит употреблять дыню
Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова перечислила категории граждан, которым употребление дыни может нанести серьезный вред здоровью. Об этом стало известно 6 августа.
В первую очередь, по словам специалиста, продукт противопоказан диабетикам и людям с нарушениями углеводного обмена из-за высокого содержания простых сахаров, провоцирующих резкий скачок глюкозы, пишет Москва 24. Даже в период ремиссии допустимая доза для таких пациентов не должна превышать 100 граммов в сутки, и только после одобрения эндокринолога.
Под строгий запрет дыня попадает и для пациентов с почечной недостаточностью: избыток калия в составе плода может нарушить электролитный баланс. Также категорически не рекомендуется лакомиться бахчевой культурой в фазу обострения гастрита, язвы, панкреатита, холецистита и колитов — грубая клетчатка и органические кислоты раздражают воспаленную слизистую, усугубляя симптомы болезни.
Особую осторожность следует проявить аллергикам с поллинозом: из-за перекрестной реакции с пыльцой злаковых и сорных трав (полынь, амброзия) дыня может вызвать сильный иммунный ответ. В группе риска — дети младше трех лет ввиду незрелости пищеварительной системы и повышенной чувствительности к нитратам, которые нередко содержатся в ранних плодах.
Даже полностью здоровым людям Залетова советует соблюдать меру: безопасная порция — 200-300 граммов в день. Превышение нормы грозит мощным слабительным эффектом из-за обилия клетчатки. Кроме того, медик предупреждает: дыня несовместима с мясными и молочными продуктами — такое сочетание почти гарантированно вызывает вздутие, тяжесть, кишечные колики и диарею. Чтобы избежать проблем, плод рекомендуется употреблять отдельно от другой еды, выдерживая интервал в два часа до или после основного приема пищи.
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