Владельцам кошек объяснили необходимость регулярного расчёсывания

07 августа 2026, 12:36

Фото: Istock/Tatiana

Зоопсихолог Светлана Капустина рекомендовала регулярно вычесывать кошек, особенно длинношёрстных и пожилых.





В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что если игнорировать вычёсывание, то у животного могут появиться колтуны, а под ними нередко развивается воспаление кожи.



Капустина пояснила, что, хотя кошки самостоятельно ухаживают за шерстью, в период линьки обильная потеря волос доставляет неудобства хозяевам — шерсть оседает на мебели и одежде. Кроме того, проглоченная шерсть способна забивать пищеварительный тракт.

«У некоторых кошек шерсть склонна к образованию колтунов, которые непременно надо вычесывать, так как кожа под ними воспаляется. С возрастом кошке становится сложнее ухаживать за собой, тут тоже нужна помощь человека», — отметила Светлана.