Владельцам кошек объяснили необходимость регулярного расчёсывания
Зоопсихолог Светлана Капустина рекомендовала регулярно вычесывать кошек, особенно длинношёрстных и пожилых.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что если игнорировать вычёсывание, то у животного могут появиться колтуны, а под ними нередко развивается воспаление кожи.
Капустина пояснила, что, хотя кошки самостоятельно ухаживают за шерстью, в период линьки обильная потеря волос доставляет неудобства хозяевам — шерсть оседает на мебели и одежде. Кроме того, проглоченная шерсть способна забивать пищеварительный тракт.
«У некоторых кошек шерсть склонна к образованию колтунов, которые непременно надо вычесывать, так как кожа под ними воспаляется. С возрастом кошке становится сложнее ухаживать за собой, тут тоже нужна помощь человека», — отметила Светлана.Зоопсихолог добавила, что приучить животное к вычесыванию несложно: достаточно с детства сочетать процедуру с угощением.