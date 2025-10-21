Стало известно, что смартфоны могут вызвать синдром постоянно рассеянного внимания
Ученые из Массачусетского технологического института утверждают, что человечество массово страдает «синдромом постоянно рассеянного внимания» и постепенно глупеет. Об этом пишет научный обозреватель Николай Гринько, передает «Москва 24».
Исследователи полагают, что человек по своей природе склонен искать пути наименьшего сопротивления. Люди подсознательно избегают трудностей, и это приводит к тому, что они все больше делегируют задачи цифровым помощникам. Это цифровое удобство имеет свою цену: для того чтобы учиться, мозг должен преодолевать препятствия, но человечество старается их избегать.
В развитых странах наблюдается тенденция к постепенному снижению уровня интеллекта населения. Люди все больше полагаются на гаджеты, по этой причине им становится все сложнее работать, запоминать информацию, думать и существовать без них. По информации ученых, цифровые устройства не предназначены для того, чтобы стимулировать мышление и ясность ума.
Некоторые физиологи даже говорят о явлении «экранного апноэ», когда человек настолько увлекается просмотром картинок или видео, что забывает правильно дышать.
Читайте также: