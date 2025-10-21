Стало известно, что смартфоны могут вызвать синдром постоянно рассеянного внимания

21 октября 2025, 09:40

«Москва 24»: использование смартфонов может вызвать синдром рассеянного внимания

Фото: iStock/Pinkypills

Ученые из Массачусетского технологического института утверждают, что человечество массово страдает «синдромом постоянно рассеянного внимания» и постепенно глупеет. Об этом пишет научный обозреватель Николай Гринько, передает «Москва 24».