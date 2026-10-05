Астролог назвала знаки зодиака, которые не умеют говорить «нет»
Раки, Весы, Рыбы и Тельцы часто не способны отказывать окружающим. Об этом Москве 24 сообщила астролог Катерина Малеева.
Согласно ее мнению, Раки не способны пройти мимо чужой беды. Если кто-то обращается к ним с жалобным выражением лица и надрывом в голосе, они немедленно бросают все свои дела и спешат на помощь.
Весы, по словам Малеевой, крайне чувствительны к слову «нет». Они считают, что это может нарушить гармонию и испортить отношения навсегда. Представители этого знака — прирожденные дипломаты, которые не переносят конфликтов, ссор и косых взглядов.
Рыбы не могут отказать, потому что они особенно остро чувствуют чужую боль. Как только кто-то начинает жаловаться на свою тяжелую судьбу, они готовы отдать последние деньги, время и силы, чтобы помочь.
Тельцы, как утверждает астролог, часто кажутся надежными и уверенными в себе людьми, но у них есть слабая сторона — гипертрофированная ответственность. Если кто-то становится для них «своим», они не могут отказать в помощи.
Читайте также: