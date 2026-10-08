Астролог назвала знаки зодиака, которым подходят командировки

08 октября 2026, 12:09

Близнецам, Весам, Водолеям, Стрельцам и Рыбам подходят частые деловые поездки

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Близнецы, Весы, Водолеи, Стрельцы и Рыбы, по мнению астролога Алины Сафроновой, лучше других знаков подходят для работы с частыми командировками. Об этом специалист рассказала «Москве 24».