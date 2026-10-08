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Астролог назвала знаки зодиака, которым подходят командировки

Близнецам, Весам, Водолеям, Стрельцам и Рыбам подходят частые деловые поездки
Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Близнецы, Весы, Водолеи, Стрельцы и Рыбы, по мнению астролога Алины Сафроновой, лучше других знаков подходят для работы с частыми командировками. Об этом специалист рассказала «Москве 24».



По словам Сафроновой, представители этих знаков отличаются многозадачностью, легкостью на подъем и способностью эффективно выстраивать деловые связи благодаря личному общению.

Командировки также могут хорошо подходить людям, у которых шестой и десятый дома, связанные с работой и карьерой, находятся в воздушных знаках. Поездки дают им больше свободы в перемещениях, помогают сохранять привычную динамику и переключаться между разными видами деятельности.

Заграничные командировки и деловые поездки, связанные с общением с иностранцами, особенно подходят Стрельцам и Рыбам. По словам астролога, такой формат работы также часто выбирают люди, в чьих личных гороскопах есть скопление планет в этих знаках.

Дайана Хусинова

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