Врач-дерматолог объяснила, почему герпес обостряется осенью

08 октября 2026, 11:54

Простуда, стресс и смена погоды могут активировать вирус герпеса

Фото: istockphoto / Olga Shefer

Похолодание, сезонные ОРВИ, стресс и возвращение к напряженному рабочему графику могут спровоцировать осеннее обострение герпеса. Об этом Москве 24 рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.