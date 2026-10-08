Врач-дерматолог объяснила, почему герпес обостряется осенью
Похолодание, сезонные ОРВИ, стресс и возвращение к напряженному рабочему графику могут спровоцировать осеннее обострение герпеса. Об этом Москве 24 рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.
По словам специалиста, вирусом герпеса заражено около 98% людей. После первичного заражения он остается в организме пожизненно и может активироваться при ослаблении иммунитета. Поэтому высыпания нередко появляются после простуды: защитные силы организма переключаются на борьбу с инфекцией.
Осенью на иммунитет также влияют изменение погодных условий, стресс и смена привычного режима после окончания отпусков. Если герпес часто рецидивирует, Галлямова советует наладить сон, отказаться от вредных привычек, больше гулять, заниматься физической активностью и снижать уровень стресса.
При первых симптомах — отеке, покалывании или зуде — можно использовать противовирусные мази. Если пузырьки уже появились, врач рекомендует подсушивать высыпания детской присыпкой или специальными средствами с цинком и не сдирать образовавшуюся корочку.
Галлямова не советует наносить на воспаление вазелин и другие плотные жирные мази. Они могут создать влажную среду, усилить воспаление и повысить риск присоединения вторичной инфекции, включая стафилококки и стрептококки.
Если обострения герпеса происходят чаще шести раз в год, дерматолог рекомендует обратиться к специалисту.
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