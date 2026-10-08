Остеопат назвал привычки детей, которые могут указывать на проблемы с осанкой
Привычка носить рюкзак только на одном плече или сидеть, поджав под себя ногу, может говорить о проблемах с осанкой у ребенка. Об этом «Москве 24» рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.
По словам специалиста, нарушения осанки легче исправить на ранних этапах, поэтому детям важно регулярно проходить осмотры. Уже в первый месяц жизни врач советует проверить ребенка, даже если внешних проблем не видно. Следующий осмотр можно провести в два года, а затем — примерно раз в полгода, поскольку в этот период дети активно двигаются и могут получать микротравмы при падениях.
Симкин также рекомендует родителям обратить внимание на то, как новорожденный поворачивает голову. Если ребенок постоянно предпочитает одну сторону, это может быть признаком установочной кривошеи.
О проблемах с осанкой могут свидетельствовать и повседневные привычки. Если ребенок постоянно носит рюкзак на одном плече, причиной может быть разная высота плеч — так ему проще удерживать лямку. Сидение с поджатой под себя ногой также может указывать на напряжение или перекос тела, который ребенок таким образом пытается компенсировать.
Кроме того, можно поставить ребенка у стены и проверить симметрию плеч и лопаток. Если они находятся на разном уровне, стоит обратиться к врачу.
Сутулость тоже не всегда связана с привычкой неправильно держать спину. По словам остеопата, причиной может быть внутреннее напряжение, поэтому вместо постоянных замечаний «выпрямись» важно выяснить, почему ребенок принимает такое положение тела.
Читайте также: