Остеопат назвал привычки детей, которые могут указывать на проблемы с осанкой

08 октября 2026, 11:40

Врач Симкин: рюкзак на одном плече может указывать на перекос тела

Фото: istockphoto / Albina Gavrilovic

Привычка носить рюкзак только на одном плече или сидеть, поджав под себя ногу, может говорить о проблемах с осанкой у ребенка. Об этом «Москве 24» рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.