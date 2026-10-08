Стало известно о новой уловке мошенников с викторинами

08 октября 2026, 11:23

Сенатор Шейкин: мошенники собирают личные данные через развлекательные викторины

Фото: Istock/NanoStockk

Сенатор Артём Шейкин предупредил, что мошенники собирают личные сведения под видом развлекательных викторин. Имя первого питомца, девичья фамилия матери или название школы часто служат ответами на контрольные вопросы, и злоумышленники используют эти данные для махинаций.





В беседе с RT Шейкин отметил: если пароль состоит из имени и даты рождения, раскрытие этой информации облегчает его подбор. Полученные ответы дополняют сведения из профиля пользователя или утёкших баз данных. Кроме того, мошенники легче вызывают доверие, когда знают подробности о жертве.

«Вопросы о родственниках, месте проживания и других личных обстоятельствах должны настораживать, особенно если для результата развлекательного теста эти сведения явно не нужны. Не стоит публиковать информацию, которую вы используете для восстановления доступа, или вводить пароль от соцсети на сторонней странице ради результата викторины», — посоветовал сенатор.