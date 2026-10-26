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Врач назвал первое правило для улучшения сна

Врач Калинкин: отказ от продуктов с кофеином может улучшить сон
Фото: iStock/Liubou Labetskaya

Врач-сомнолог Александр Калинкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о первом правиле для улучшения сна. Соответствующий выпуск доступен на платформе «Смотрим».



По словам специалиста, прежде всего необходимо ограничить употребление кофе, а лучше всего полностью от него отказаться на месяц. Он отметил, что временно исключить из рациона стоит и другие продукты с кофеином — например, чай или шоколад. Многие люди сталкиваются с нарушениями сна именно из-за этого вещества, заключил эксперт.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Роман Бузунов объяснил, когда долгий сон может быть опасен.

До этого врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков назвал чай, который сильнее всего портит сон.

Лидия Пономарева

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