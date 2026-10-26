Врач назвал первое правило для улучшения сна

26 октября 2026, 10:34

Врач Калинкин: отказ от продуктов с кофеином может улучшить сон

Фото: iStock/Liubou Labetskaya

Врач-сомнолог Александр Калинкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о первом правиле для улучшения сна. Соответствующий выпуск доступен на платформе «Смотрим».