Юрист объяснил, что делать при угрозе публикации личной переписки
Угроза публикации личной переписки после расставания с партнером может стать поводом для привлечения к юридической ответственности. Об этом заявил адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.
По его словам, которые приводят «Известия», распространять сведения о частной жизни человека без его согласия запрещено — это закреплено в статье 152.2 ГК. Если переписка содержит личную или семейную тайну, ее публикация может квалифицироваться по статье 137 УК. При этом участие в переписке не дает права публично раскрывать ее содержание: один из собеседников не может единолично решать, что из беседы можно предать огласке.
Если партнер угрожает публикацией, для начала стоит зафиксировать доказательства: сохранить сообщения, голосовые записи, скриншоты и другие материалы. Удалять переписку или уступать шантажисту не стоит — такие действия обычно не решают проблему, а лишь откладывают ее.
Особого внимания требует ситуация, когда за отказ от публикации требуют денег или имущества. При наличии предусмотренных законом признаков речь может идти о вымогательстве по статье 163 УК. В этом случае следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы, отметил специалист. При этом сама по себе угроза публикации без имущественных требований автоматически вымогательством не признается. Такая ситуация оценивается в рамках других норм, в том числе о защите частной жизни, и многое зависит от содержания переписки и обстоятельств.
Если переписка уже опубликована, пострадавший может потребовать удаления информации, пожаловаться администрации социальной сети или мессенджера, а также защитить свои интересы в суде. При выборе последнего варианта можно дополнительно потребовать пресечения дальнейшего распространения сведений и компенсации морального вреда. Эксперт обратил внимание на то, что ответственность зависит не только от факта публикации, но и от содержания переписки и обстоятельств ее распространения, поэтому каждый случай требует индивидуальной правовой оценки.
Сбор доказательств лучше не откладывать: чем быстрее зафиксированы угрозы и публикации, тем проще подтвердить их в суде или в правоохранительных органах. Скриншоты нужно делать с видимой датой и указанием источника, а голосовые записи и сообщения сохранять в исходном виде, не редактируя и не удаляя фрагменты, заключил юрист.
Читайте также: