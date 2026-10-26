Юрист объяснил, что делать при угрозе публикации личной переписки

26 октября 2026, 10:58

Юрист Пивоваров: при угрозах публикации личной переписки нужно сделать скриншоты

Фото: iStock/oatawa

Угроза публикации личной переписки после расставания с партнером может стать поводом для привлечения к юридической ответственности. Об этом заявил адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.