Психолог объяснила, как отличить материнское переутомление от депрессии
Материнское переутомление не всегда связано исключительно с недосыпом и повседневными хлопотами. Если полноценный отдых не возвращает силы, а подавленность, раздражительность и потеря интереса к жизни сохраняются, это может указывать на эмоциональное выгорание или депрессию. На какие симптомы следует обратить внимание и когда необходимо обратиться за помощью в беседе с «Известиями» рассказала психолог Юлия Столярова.
По словам специалиста, одним из способов оценить свое состояние может стать временное освобождение от привычных обязанностей. Женщине стоит по возможности организовать хотя бы недельный перерыв, провести время вдали от домашних дел, семейных забот и рабочих переписок. Реакция на отдых поможет понять, связано ли ухудшение самочувствия с накопившейся усталостью или проблема носит более серьезный характер.
«Если через несколько дней появились силы, интерес, желание что-то делать, это была усталость. Если сон не помогает, радости нет, а внутри пустота или раздражение, это уже не про усталость», — отметила психолог.
Столярова назвала несколько признаков, при которых не стоит откладывать обращение к специалисту. Среди них — подавленность или ощущение внутренней пустоты, сохраняющиеся почти ежедневно более двух недель, нарушения сна даже при наличии возможности отдохнуть, выраженная слабость, изменения аппетита и трудности с концентрацией внимания. Поводом для беспокойства также могут стать беспричинные слезы, эмоциональная отстраненность и отсутствие улучшений после отдыха. Особое внимание необходимо уделять мыслям о собственной несостоятельности в роли матери, в том числе убеждению, что близким было бы лучше без нее.
Эксперт подчеркнула, что послеродовая депрессия способна проявиться не только вскоре после рождения ребенка, но и спустя несколько месяцев. По мере взросления малыша состояние женщины может ухудшаться из-за накопленного недосыпа, социальной изоляции и постоянной нагрузки. В таких обстоятельствах отсутствие поддержки со стороны близких усиливает риск эмоционального истощения.
Как пояснила психолог, женщина не может бесконечно справляться со всеми обязанностями самостоятельно. Если в ее окружении нет родственников или друзей, готовых периодически присматривать за ребенком, нервная система лишается необходимой передышки и продолжает работать в условиях постоянного напряжения. При этом убеждение, что хорошая мать обязана справляться со всем сама, мешает просить о помощи и дополнительно усиливает чувство вины.
Столярова рекомендует не рассчитывать на то, что возможность отдохнуть появится сама собой, а заранее договариваться с близкими о распределении обязанностей. Если родственники не могут помочь, альтернативой могут стать услуги няни или поддержка надежной подруги. При этом просьбы лучше формулировать конкретно, обозначая дни и время, когда необходимо присмотреть за ребенком, и согласовывая договоренности с учетом возможностей другого человека.
До тех пор, пока не удается организовать полноценный отдых, психолог советует уделять внимание небольшим ежедневным паузам. Восстановить контакт с собственным состоянием помогут несколько минут тишины без телефона, спокойное дыхание с более продолжительным выдохом, короткая прогулка без спешки, теплый душ и возможность спокойно поесть горячую пищу, не отвлекаясь на другие дела.
«Мама — центр семейной системы, и, когда он разряжен, страдают все», — подчеркнула Столярова.
В заключение специалист призвала женщин не ставить собственные потребности на последнее место и относиться к своему психологическому благополучию с той же ответственностью, что и к заботе о детях. По мнению Столяровой, внимание к себе помогает воспринимать материнство и повседневные обязанности не как бесконечную борьбу с нехваткой сил, а как осознанный выбор, который может приносить удовлетворение и радость.