Психолог объяснила, как отличить материнское переутомление от депрессии

26 октября 2026, 10:12

Психолог Столярова: выгорание у матерей не проходит после отдыха

Фото: iStock/undrey

Материнское переутомление не всегда связано исключительно с недосыпом и повседневными хлопотами. Если полноценный отдых не возвращает силы, а подавленность, раздражительность и потеря интереса к жизни сохраняются, это может указывать на эмоциональное выгорание или депрессию. На какие симптомы следует обратить внимание и когда необходимо обратиться за помощью в беседе с «Известиями» рассказала психолог Юлия Столярова.





По словам специалиста, одним из способов оценить свое состояние может стать временное освобождение от привычных обязанностей. Женщине стоит по возможности организовать хотя бы недельный перерыв, провести время вдали от домашних дел, семейных забот и рабочих переписок. Реакция на отдых поможет понять, связано ли ухудшение самочувствия с накопившейся усталостью или проблема носит более серьезный характер.





«Если через несколько дней появились силы, интерес, желание что-то делать, это была усталость. Если сон не помогает, радости нет, а внутри пустота или раздражение, это уже не про усталость», — отметила психолог.

«Мама — центр семейной системы, и, когда он разряжен, страдают все», — подчеркнула Столярова.