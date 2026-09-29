Эксперт предупредил о фальшивых магазинах с «выгодными» ценами

29 сентября 2026, 11:08

Доцент Щербаченко: мошенники создают фейковые интернет-магазины

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил россиян о рисках при покупках в интернете. По его словам, аферисты привлекают покупателей товарами по заметно заниженной стоимости, а после перевода денег перестают выходить на связь.