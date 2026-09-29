Эксперт предупредил о фальшивых магазинах с «выгодными» ценами
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил россиян о рисках при покупках в интернете. По его словам, аферисты привлекают покупателей товарами по заметно заниженной стоимости, а после перевода денег перестают выходить на связь.
В беседе с NEWS.ru эксперт рассказал, что преступники оформляют фиктивные сайты и страницы в соцсетях, добавляют туда поддельные комментарии довольных клиентов. Еще одна распространенная схема связана с оплатой доставки через ссылку, внешне похожую на страницу известного сервиса.
При переходе на такой ресурс человек рискует раскрыть реквизиты банковской карты. Мошенники получают номер карты, CVV-код и пароль из СМС, после чего могут списать деньги со счета.
Щербаченко посоветовал рассчитываться за заказ после его получения и осмотра. Он призвал не вводить персональные и платежные сведения на сайтах, надежность которых вызывает сомнения.
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