Каждый пятый россиянин хотя бы раз пропускал свой рейс
Почти 20% россиян сталкивались с опозданием на самолет. Для 2% участников опроса такая неприятность повторялась несколько раз за последние 12 месяцев.
Исследование сервиса «Авиасейлс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало: 11% респондентов пропустили вылет более года назад. Еще 9% не успели на рейс в течение последнего года.
Чаще всего пассажиры неверно оценивают время, нужное для поездки в аэропорт. На эту причину указали 22% тех, кто пропускал рейс. Вторую строчку заняла задержка предыдущего самолета при пересадке — с ней столкнулись 18% опоздавших.
В пробках застряли 12% путешественников. Столько же слишком долго задержались в кафе, магазинах или бизнес-залах. Очереди в аэропорту помешали 11% участников исследования, проблемы с такси или другим транспортом — 10%.
Проспали всего 7% пассажиров. Еще 6% перепутали день либо время отправления, а 4% приехали в другой аэропорт или терминал.
После неудачного опыта 27% респондентов начали заранее выезжать из дома. Еще 26% предпочитают прибывать в аэропорт раньше привычного времени. При этом 25% признались, что не пересмотрели свои привычки после пропущенного вылета. Среди остальных мер — проверка даты и терминала перед поездкой, онлайн-регистрация и контроль дорожной обстановки.
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