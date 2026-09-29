Стало известно, во сколько обходится подготовка к ЕГЭ с репетитором
Санкт-Петербург занял третье место среди регионов России по стабильности расходов на подготовку к ЕГЭ по разным направлениям. Разница между наиболее и наименее затратными вариантами составляет около 98 рублей в неделю. Такие данные приводит исследование поиска «Яндекса» по услугам, результаты которого приводит «Петербургский дневник».
Меньше разница в стоимости подготовки только в Самарской области и Татарстане. В Петербурге занятия с репетитором один раз в неделю по каждому из трёх предметов в течение девяти месяцев обойдутся примерно в 108–111,5 тыс. рублей. При этом самый дорогой набор предметов всего на 3,3% превышает стоимость самого доступного.
Подготовка к поступлению на гуманитарные, юридические и медицинские специальности в среднем стоит около трех тысяч рублей в неделю. За девять месяцев общие расходы составят порядка 108 тысяч рублей. Для абитуриентов, планирующих поступление на экономические, IT- и инженерные направления, занятия обойдутся примерно в 3,1 тысячи рублей в неделю, а общая сумма за тот же период достигнет около 111,5 тыс. рублей.
На более высокую стоимость отдельных наборов влияет профильная математика. Она входит в три варианта подготовки, а средняя цена занятия составляет около 1,1 тысячи рублей за час. Медианная стоимость урока по большинству остальных предметов находится на уровне примерно одной тысячи рублей.
Для поступающих на лингвистические специальности одним из возможных наборов экзаменов являются русский язык, обществознание и иностранный язык. Занятие китайским языком в среднем стоит около 1,5 тысяч рублей за час, тогда как уроки английского, испанского, французского или немецкого обходятся примерно в одну тысячу рублей.
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