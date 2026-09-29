Стало известно, во сколько обходится подготовка к ЕГЭ с репетитором

29 сентября 2026, 11:25

Исследование «Яндекса»: 108 тыс. руб. уходит на подготовку к ЕГЭ с репетитором

Фото: iStock/SbytovaMN

Санкт-Петербург занял третье место среди регионов России по стабильности расходов на подготовку к ЕГЭ по разным направлениям. Разница между наиболее и наименее затратными вариантами составляет около 98 рублей в неделю. Такие данные приводит исследование поиска «Яндекса» по услугам, результаты которого приводит «Петербургский дневник».