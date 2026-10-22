Астролог ответила, как задачи будет легче решить в полнолуние 26 октября

22 октября 2026, 12:53

Фото: iStock/Anson_iStock

В период полнолуния, которое наступит 26 октября, будет проще возвращать долги и прояснять накопившиеся вопросы в отношениях. Об этом заявила астролог Ольга Сохолтуева.





По ее словам, которые приводит телеканал Москва 24, явление пройдет в 07:12 мск, однако его энергии будут ощущаться за три дня до и после этой даты. Астролог подчеркнула, что полнолуние ожидается в знаке Тельца, который «потребует честно взглянуть на деньги, отношения и то, за что люди держатся по привычке».



В этот период проще будет оценить общие траты, вернуть долги и разобраться в вопросах, связанных с крупными покупками. Также в полнолуние благоприятно избавляться от лишнего — вещей, привычек, подписок и отношений, которые держатся только на привычке. Сохолтуева отметила, что Солнце в Скорпионе вместе с Плутоном потребуют от многих перемен и «вскроют то, что давно назрело».

«Поэтому время будет самым удачным, чтобы честно поговорить о том, «что давно копилось: границы, доверие, обязательства. А еще проще будет понять, что нам самим действительно нужно, а что мы просто боимся потерять», – отметила астролог.