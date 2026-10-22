Октябрь в Новосибирске оказался на 7 градусов теплее прошлогоднего
Октябрь 2026 года в Новосибирске оказался значительно теплее прошлогоднего, однако до температурного рекорда пока не дотянул. За первые 20 дней месяца средняя температура воздуха составила почти +5,9 градуса. Годом ранее за тот же период она держалась на уровне около −1 градуса.
Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Om1 Новосибирск. По архивным метеоданным, самым тёплым за последние 50 лет стал октябрь 2011 года со среднемесячной температурой +6,3 градуса. На втором месте оказался 2018 год с показателем +5,7 градуса. Октябрь 1997-го и 2023-го разделили третью позицию: в оба года средняя температура составила +5,6 градуса.
Самым холодным за рассматриваемый период оказался октябрь 1976 года. Тогда среднемесячная температура опустилась до −3,9 градуса, а 26 октября метеорологи зафиксировали минимум в −26,4 градуса.
В октябре 2026 года тоже наблюдались заметные перепады температур. Теплее всего было 3 октября, когда воздух прогрелся до +18 градусов. Самым холодным днём стало 19 октября с температурой −2,8 градуса.
Несмотря на необычно тёплую погоду, по средней температуре первых 20 дней нынешний октябрь занимает лишь 13-е место среди аналогичных периодов с 1976 по 2026 год.
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