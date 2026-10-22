Октябрь в Новосибирске оказался на 7 градусов теплее прошлогоднего

22 октября 2026, 12:40

3 октября воздух в Новосибирске прогрелся до +18 градусов

Фото: istockphoto / puflic_senior

Октябрь 2026 года в Новосибирске оказался значительно теплее прошлогоднего, однако до температурного рекорда пока не дотянул. За первые 20 дней месяца средняя температура воздуха составила почти +5,9 градуса. Годом ранее за тот же период она держалась на уровне около −1 градуса.