В АТОР отметили максимальную загруженность отелей на новогодние праздники в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минкульта МО
Максимальная загрузка отелей на новогодние праздники внутри России отмечена в Подмосковье. Она достигает 95-100%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Примерно такая же загруженность, по его словам, – на Красной поляне.
«Россияне соскучились по праздникам и хотят ярко их отметить. Лидеры спроса на Новый год – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Кавказские Минеральные воды и Подмосковье», – рассказал Ромашкин.Наибольший рост цен отмечен в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в Краснодарском крае и Кавминводах он не превышает 10%. По оценкам АТОР, турпоток по России на период зимних праздников вырос на 30% по сравнению с прошлогодним показателем.
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