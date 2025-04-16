Астролог поделился гороскопом для всех знаков зодиака на неделю

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Астролог Антон Майоров поделился гороскопом для всех знаков на неделю, с 14 по 20 апреля. По его словам, он указал лишь общие тенденции, а для подробного прогноза ему понадобится подробная информация о каждом отдельном человеке.
К примеру, Овнам он предрек счастливые известия и удачу в делах, особенно в международной сфере, исследованиях и творчестве. Возможны необычные путешествия и новые знакомства с иностранцами и творческими личностями. Могут возникнуть конфликты на работе и разногласия с близкими, включая начальство и членов семьи. Существует риск опасных ситуаций для здоровья, включая необходимость переноса хирургических вмешательств, поделился Майоров в своем гороскопе для всех знаков зодиака с «Петербургским дневником».
В свою очередь таролог и нумеролог Ирина Листовская в беседе с «Москвой 24» дала прогноз на вторую половину апреля. Тем же Овнам, по ее словам, следует избегать стрессовых ситуаций и заняться медитациями или спортом, так как высок риск нестабильного эмоционального состояния.
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В свою очередь таролог и нумеролог Ирина Листовская в беседе с «Москвой 24» дала прогноз на вторую половину апреля. Тем же Овнам, по ее словам, следует избегать стрессовых ситуаций и заняться медитациями или спортом, так как высок риск нестабильного эмоционального состояния.
«Активно следить за психоэмоциональным состоянием сейчас нужно и Скорпионам. Возможно, даже надо обратиться к специалисту», — добавила эзотерик.Читайте также:
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Данил Пономарев