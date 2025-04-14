«Ориентироваться на серьёзность»: Гороскоп с 14 по 20 апреля для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры необходима предприимчивость. Хорошее время для проявления активности и освоения нового опыта.
В любви надо стремиться к стабильности, ориентироваться на серьёзность и ответственность.
В сфере здоровья желательно придерживаться распорядка. Важно обратить внимание на здоровый образ жизни, поддерживать полезные привычки. Благоприятны разгрузочные дни и диеты.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну в личностном росте поможет самоанализ и изучения своих эмоциональных реакций. Ему надо расширять свое мировоззрение и быть любознательным.
Телец неожиданно для себя найдёт решение, которое раньше не замечал. Он увидит новые возможности и воспользуется ими.
Близнецам надо поддерживать хорошее настроение и бодрость духа. Им хорошо активно отдыхать.
Раку пора расслабиться. Ему нужно проявить заботу о своих близких, домашних питомцах. Благоприятно создавать уют дома.
Льва выручит его обаяние и оптимизм. Он получит необходимую ему протекцию и поддержку.
Деве надо тщательно планировать дела, пользоваться записной книжкой. Так ей будет легче со всем справляться.
Весам надо быть дружелюбнее и с большей теплотой относиться к любимым. Умение восхищаться и подмечать прекрасное поддержит хорошее настроение.
Скорпиону многое удастся. Он воплотит свои идеи и желания в жизнь. Значительное продвижение будет во всех сферах его жизни.
У Стрельца неделя будет интенсивной и активной. Он переделает много дел. Его ждёт удача.
Козерогу надо интеллектуально трудиться. Его мысли будут ясными, а идеи найдут поддержку. Он приобретёт новые знакомства.
Водолею надо контролировать свои эмоции, проявлять сдержанность и такт. Умственная деятельность будет продуктивной.
Рыбам нужно быть терпеливее и настойчивее. Им желательно настроить себя на выполнение обязательной рутинной работы, не избегать её.
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В сфере здоровья желательно придерживаться распорядка. Важно обратить внимание на здоровый образ жизни, поддерживать полезные привычки. Благоприятны разгрузочные дни и диеты.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну в личностном росте поможет самоанализ и изучения своих эмоциональных реакций. Ему надо расширять свое мировоззрение и быть любознательным.
Телец неожиданно для себя найдёт решение, которое раньше не замечал. Он увидит новые возможности и воспользуется ими.
Близнецам надо поддерживать хорошее настроение и бодрость духа. Им хорошо активно отдыхать.
Раку пора расслабиться. Ему нужно проявить заботу о своих близких, домашних питомцах. Благоприятно создавать уют дома.
Льва выручит его обаяние и оптимизм. Он получит необходимую ему протекцию и поддержку.
Деве надо тщательно планировать дела, пользоваться записной книжкой. Так ей будет легче со всем справляться.
Весам надо быть дружелюбнее и с большей теплотой относиться к любимым. Умение восхищаться и подмечать прекрасное поддержит хорошее настроение.
Скорпиону многое удастся. Он воплотит свои идеи и желания в жизнь. Значительное продвижение будет во всех сферах его жизни.
У Стрельца неделя будет интенсивной и активной. Он переделает много дел. Его ждёт удача.
Козерогу надо интеллектуально трудиться. Его мысли будут ясными, а идеи найдут поддержку. Он приобретёт новые знакомства.
Водолею надо контролировать свои эмоции, проявлять сдержанность и такт. Умственная деятельность будет продуктивной.
Рыбам нужно быть терпеливее и настойчивее. Им желательно настроить себя на выполнение обязательной рутинной работы, не избегать её.
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Анастасия Панченко